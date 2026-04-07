W skrócie Według ukraińskiego wywiadu Rosja przekazała Iranowi listę 55 celów krytycznych dla izraelskiej energetyki - podał "The Jerusalem Post".

System energoelektryczny Izraela jest odizolowany, co stanowi podatność w przypadku precyzyjnych ataków. Według źródeł mogą one wywołać trwały i całkowity kryzys energetyczny w kraju.

Jeśli Donald Trump spełni groźbę uderzeń w irańskie cele energetyczne, Teheran może skierować odwet na odizolowany i podatny system Izraela.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ukraiński wywiad ustalił, że Rosja przekazała Iranowi listę 55 celów o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa energetycznego Izraela - podał "The Jerusalem Post" . Według źródła Moskwa zwróciła uwagę Teheranu na podatność odizolowanego izraelskiego systemu.

"Uszkodzenie nawet kilku centralnych podzespołów może wywołać całkowity i długotrwały kryzys energetyczny skutkujący masowymi przerwami w dostawie prądu i awariami, których nie da się łatwo naprawić" - podał dziennik.

Energetyka Izraela na celowniku Iranu. Media: Teheranowi pomogła Rosja

System energoelektryczny Izraela jest w znacznej mierze odizolowany od sieci sąsiednich państw i samowystarczalny. Choć na Bliskim Wschodzie uniezależnienie od zewnętrznych dostaw może się wydawać korzystne, to stanowi także podatność Izraela, który nie może łatwo zapewnić redundancji.

Według źródeł izraelskiego dziennika Rosja przekazała szczegółową listę podzieloną na trzy kategorie. Iran otrzymał listę najważniejszych, krytycznych elementów systemu, jak elektrownia Orot Rabin w Haderze. To największa jednostka w całym kraju o mocy 2,59 GW.

Drugą kategorią celów, o których Rosja miała powiadomić Iran, są mniejsze, ale wciąż obsługujące całe miasta systemy zlokalizowane głównie w centralnym Izraelu i zapewniające dostawy znacznej części populacji. Trzecią kategorią są mniejsze elektrownie, podstacje i systemy zaopatrywania w energię przemysłu.

"Całkowity i długotrwały kryzys". Rosjanie mieli przekazać Iranowi listę celów

Na zacieśniającą się współpracę irańsko-rosyjską Ukraińcy zwracali uwagę w kontekście współpracy dronowej.

Wołodymyr Zełenski w licznych wypowiedziach wskazywał, że doszło do sprzężenia zwrotnego - najpierw to Iran zapewnił Rosji drony Szahid na potrzeby wojny toczonej w Ukrainie, a teraz to Rosja przekazuje Teheranowi zmodyfikowane irańskie konstrukcje, lecz już rodzimej produkcji.

- Współpraca wojskowa między Rosją a Iranem rozpoczęła się od dostarczania przez Teheran dronów do Moskwy, a następnie pomocy Rosji w ich ulepszaniu i dostosowywaniu w zamian - powiedział Zełenski.

Trump zapowiada zniszczenie Iranu. Teheran może uderzyć w izraelskie elektrownie

O godz. 2.00 w nocy z wtorku na środę upływa termin kolejnego ultimatum Donalda Trumpa. Prezydent USA zagroził, że jeśli Iran do tego czasu nie otworzy cieśniny Ormuz, zbombardowane zostaną irańskie elektrownie, począwszy od największej, mosty oraz inne elementy infrastruktury cywilnej.

Iran w odpowiedzi może zbombardować obiekty infrastruktury krytycznej w Izraelu. Pomoc wywiadowcza Rosjan może okazać się decydująca dla skutecznego niszczenia odizolowanego, "wyspowego" systemu energoelektrycznego Izraela.

Źródło: "The Jerusalem Post"

