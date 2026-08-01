W skrócie Stacja CBS News poinformowała, że USA i Izrael mogą przeprowadzić potężny atak na infrastrukturę energetyczną Iranu, lecz Donald Trump nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji.

Planowana operacja była omawiana podczas posiedzenia gabinetu prezydenta w Camp David, a część doradców wyraziła sprzeciw wobec tej propozycji.

Iran zagroził odwetem i zapowiedział możliwość uderzenia w obiekty infrastruktury krytycznej w Izraelu, Arabii Saudyjskiej, Katarze, Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

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USA i Izrael mogą w ten weekend przeprowadzić jeden z najsilniejszych jak dotąd ataków na cele związane z infrastrukturą energetyczną Iranu - podała w piątek stacja CBS News, powołując się na własne źródła.

Jak ustalili dziennikarze, prezydent USA Donald Trump nie wydał jeszcze ostatecznego rozkazu rozpoczęcia nalotów.

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Ze względu na obawy o wpływ bombardowań na gospodarkę USA i świata omawiano możliwość zakończenia operacji przed otwarciem rynków finansowych w poniedziałek, ale nie ustalono ostatecznego terminu zakończenia działań - poinformowała CBS News.

Według amerykańskich źródeł Izrael został poinformowany o planach i koordynuje działania z USA. Wspólna operacja oznaczałaby powrót Izraela do działań bojowych przeciwko Iranowi.

- Izrael nie ma wiedzy o decyzji dotyczącej wznowienia pełnoskalowych działań wojskowych ani nie został poproszony o udział w jakichkolwiek operacjach militarnych przeciwko Iranowi - powiedział stacji izraelski urzędnik.

Dwa źródła utrzymują, że celami ataków mogą być obiekty infrastruktury energetycznej, w tym elektrownie oraz rafinerie.

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Według źródeł zaznajomionych ze sprawą plan operacji był omawiany podczas piątkowego posiedzenia gabinetu prezydenta w posiadłości Camp David. Jedno ze źródeł twierdzi, że część doradców Białego Domu odpowiedzialnych za kwestie polityczne zdecydowanie sprzeciwiała się temu planowi.

- Uderzymy w nich bardzo mocno. W pewnym momencie powiedzą: "Po prostu nie jesteśmy już w stanie tego wytrzymać" - oznajmił podczas posiedzenia Trump, odnosząc się do Iranu. - Po prostu chcemy wygrać - dodał.

Doniesienia amerykańskich mediów nie przeszły bez echa w Iranie. Teheran zagroził odwetem i uderzeniami w obiekty infrastruktury krytycznej w Izraelu i państwach Zatoki Perskiej, o czym poinformowały irańskie agencje prasowe Tasnim i Fars, powołując się na źródła bezpieczeństwa.

"USA muszą być świadome, że globalnie ważne obiekty energetyczne w Arabii Saudyjskiej i Katarze znajdują się w zasięgu irańskich rakiet" - napisała agencja Fars, wspominając również o obiektach w Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

"Istnieje kompleksowy plan kontrataków" - twierdzi z kolei Tasnim, cytując wysokiego rangą urzędnika irańskich służb bezpieczeństwa. Według tej agencji irańskie wojsko już zademonstrowało, że posiada zdolności i determinację do przeprowadzenia kontrataków.





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