Bliski Wschód
Bliski Wschód

Media o tajnej naradzie i opcji wielkiego ataku USA. Iran już śle ostrzeżenie

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

USA i Izrael przygotowują się do potężnego ataku na cele w Iranie - przekazały amerykańskie media, powołując się na własne źródła. - Uderzymy w nich bardzo mocno - miał podczas tajnej narady mówić Donalda Trump, choć napotkał na sprzeciw. "Istnieje kompleksowy plan kontrataków" - grozi odwetem Teheran.

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Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi i prezydent USA Donald Trump.
Wojna w Iranie. Rośnie napięcie, Teheran i Waszyngton z groźbamiHANDOUT / TURKISH FOREIGN MINISTRY / NATHAN HOWARD / POOLAFP

W skrócie

  • Stacja CBS News poinformowała, że USA i Izrael mogą przeprowadzić potężny atak na infrastrukturę energetyczną Iranu, lecz Donald Trump nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji.
  • Planowana operacja była omawiana podczas posiedzenia gabinetu prezydenta w Camp David, a część doradców wyraziła sprzeciw wobec tej propozycji.
  • Iran zagroził odwetem i zapowiedział możliwość uderzenia w obiekty infrastruktury krytycznej w Izraelu, Arabii Saudyjskiej, Katarze, Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
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USA i Izrael mogą w ten weekend przeprowadzić jeden z najsilniejszych jak dotąd ataków na cele związane z infrastrukturą energetyczną Iranu - podała w piątek stacja CBS News, powołując się na własne źródła.

Jak ustalili dziennikarze, prezydent USA Donald Trump nie wydał jeszcze ostatecznego rozkazu rozpoczęcia nalotów.

Wojna w Iranie. Media: USA planują potężny atak

Ze względu na obawy o wpływ bombardowań na gospodarkę USA i świata omawiano możliwość zakończenia operacji przed otwarciem rynków finansowych w poniedziałek, ale nie ustalono ostatecznego terminu zakończenia działań - poinformowała CBS News.

Według amerykańskich źródeł Izrael został poinformowany o planach i koordynuje działania z USA. Wspólna operacja oznaczałaby powrót Izraela do działań bojowych przeciwko Iranowi.

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- Izrael nie ma wiedzy o decyzji dotyczącej wznowienia pełnoskalowych działań wojskowych ani nie został poproszony o udział w jakichkolwiek operacjach militarnych przeciwko Iranowi - powiedział stacji izraelski urzędnik.

Dwa źródła utrzymują, że celami ataków mogą być obiekty infrastruktury energetycznej, w tym elektrownie oraz rafinerie.

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Według źródeł zaznajomionych ze sprawą plan operacji był omawiany podczas piątkowego posiedzenia gabinetu prezydenta w posiadłości Camp David. Jedno ze źródeł twierdzi, że część doradców Białego Domu odpowiedzialnych za kwestie polityczne zdecydowanie sprzeciwiała się temu planowi.

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- Uderzymy w nich bardzo mocno. W pewnym momencie powiedzą: "Po prostu nie jesteśmy już w stanie tego wytrzymać" - oznajmił podczas posiedzenia Trump, odnosząc się do Iranu. - Po prostu chcemy wygrać - dodał.

Doniesienia amerykańskich mediów nie przeszły bez echa w Iranie. Teheran zagroził odwetem i uderzeniami w obiekty infrastruktury krytycznej w Izraelu i państwach Zatoki Perskiej, o czym poinformowały irańskie agencje prasowe Tasnim i Fars, powołując się na źródła bezpieczeństwa.

"USA muszą być świadome, że globalnie ważne obiekty energetyczne w Arabii Saudyjskiej i Katarze znajdują się w zasięgu irańskich rakiet" - napisała agencja Fars, wspominając również o obiektach w Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

"Istnieje kompleksowy plan kontrataków" - twierdzi z kolei Tasnim, cytując wysokiego rangą urzędnika irańskich służb bezpieczeństwa. Według tej agencji irańskie wojsko już zademonstrowało, że posiada zdolności i determinację do przeprowadzenia kontrataków.

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