Donald Trump już w środę podjął decyzję o ataku na Iran, mimo że publicznie zapowiadał odłożenie tej decyzji o dwa tygodnie - podaje "The Atlantic".

Prezydent USA Donald Trump już w środę zakomunikował w prywatnych kontaktach, że postanowił zaatakować Iran , a jego publiczna zapowiedź, że decyzję podejmie w ciągu dwóch tygodni, by dać czas na wysiłki dyplomatyczne, była zasłoną dymną - podał magazyn "The Atlantic".

W rzeczywistości już w środę miał "prywatnie zakomunikować" swoją decyzję. Jeszcze w piątek Trump zapewniał, że woli rozwiązanie dyplomatyczne , nie wykluczał wywarcia presji na Izrael , by doprowadzić do zawieszenia broni, i twierdził, że bombardowanie Iranu nie będzie konieczne.

Według publicznie dostępnych danych samoloty były wciąż w drodze na wyspę, kiedy inna grupa tych bombowców dokonała ataku na Iran. Według "New York Timesa" grupa ta wyruszyła z bazy w Missouri znacznie wcześniej, lecąc przez 37 godzin non stop na wschód, kilkakrotnie tankując paliwo w powietrzu. Według "NYT" zaskoczeniem było również użycie okrętów podwodnych do wystrzelenia 30 rakiet manewrujących Tomahawk.