W skrócie Modżtaba Chamenei został przetransportowany do Rosji na leczenie po odniesieniu ran w ataku na Teheran, a operacja w Moskwie zakończyła się sukcesem - twierdzą bliskowschodnie media.

Propozycję leczenia w Rosji miał złożyć Iranowi Władimir Putin podczas rozmowy z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem.

USA i Izrael nie mają pewności co do obecnej sytuacji Chameneiego, a według Izraela nie posiadają potwierdzonych informacji o jego wyjeździe do Rosji.

Według gazety, Modżtaba Chamenei został w czwartek wieczorem przetransportowany do Rosji. Irański przywódca miał polecieć do Moskwy rosyjskim samolotem wojskowym w ramach ściśle tajnej misji.

W Moskwie Chamenei przeszedł operację, która zakończyła się sukcesem i obecnie przebywa w jednym z prywatnych moskiewskich szpitali.

Oferta leczenia w Rosji miała zostać złożona Iranowi przez prezydenta Władimira Putina podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem.

Według źródeł, na które powołuje się kuwejcka gazeta, Modżtaba Chamenei miał zostać ranny w jednym z pierwszych ataków przeprowadzonych 28 lutego przez armie USA i Izraela. Jego stan zdrowia wymagał dobrze wyposażonego szpitala i ścisłej opieki medycznej.

Irańskie służby miały stwierdzić, że w związku z trwającymi bombardowaniami, Chamenei nie jest w stanie otrzymać odpowiedniej pomocy w kraju. Dodatkowo obawiały się, że w razie leczenia w jednym z irańskich szpitali, informacje o miejscu przebywania przywódcy mogłyby wyjść na jaw, a wtedy stałby się on celem ataków USA i Izraela. W związku z tym zdecydowano się wyrazić zgodę na transport Chameneiego do Rosji.

Źródło gazety "Al-Jarida" informuje również, że istnieją poważne wątpliwości co do tego, że pierwsze przemówienie nowego przywódcy Iranu zostało rzeczywiście napisane przez niego. Według źródła wiele wskazuje na to, że zostało ono napisane przez Sekretarza Generalnego Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Alego Larijaniego, a sam Chamenei nie został o tym nawet poinformowany.

Zarówno USA, jak i Izrael nie mają pewności co się dzieje z nowym przywódcą Iranu. W ubiegłym tygodniu premier Izraela Binjamin Netanjahu miał sugerować, że posiada informacje na temat miejsca przebywania Chameneiego twierdząc, że "nie udzieliłby mu ubezpieczenia na życie". Jednak źródło gazety "Al-Jarida" twierdzi, że Izrael nie posiadał sprawdzonych informacji o wyjeździe Chameneiego do Rosji.

Z kolei Donald Trump w sobotę twierdził, że nie jest pewny, czy Chamenei w ogóle żyje, ponieważ "dotychczas nikt go nie widział". - Słyszałem plotkę, że nie żyje, ale jeśli żyje, to powinien zrobić coś bardzo mądrego dla swojego kraju, a mianowicie poddać się - stwierdził amerykański prezydent.

Źródło: "Al-Jarida"

