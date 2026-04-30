W skrócie Lotniskowiec USS Gerald R. Ford wyruszy w najbliższych dniach z Bliskiego Wschodu do USA z powodu pilnych potrzeb naprawczych i pogarszającego się stanu technicznego.

Na Bliskim Wschodzie pozostaną dwa inne amerykańskie lotniskowce, które prowadzą działania związane z blokadą irańskich portów.

W regionie niedawno pojawił się lotniskowiec USS George H.W. Bush.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford wyruszy w najbliższych dniach z Bliskiego Wschodu do USA, co osłabi siłę militarną Amerykanów w regionie - napisał w środę dziennik "Washington Post", powołując się na kilka źródeł w amerykańskich władzach. Jednostka wymaga pilnych prac naprawczych.

Lotniskowiec jest na morzu od dziesięciu miesięcy. W związku z rekordowo długą misją sprzęt zaczyna się psuć, a planowane prace konserwacyjne i modernizacje musiały być przekładane.

Niedawno jednostka przeszła pewne prace naprawcze w Chorwacji. Doszło do tego po pożarze, który wybuchł 12 marca w pralni okrętu. Na pokładzie były też problemy z toaletami.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Lotniskowiec USS Gerald R. Ford wraca do USA

W październiku Pentagon zmienił trasę okrętu z Morza Śródziemnego na Morze Karaibskie, aby wesprzeć operacje dotyczące przejmowania tankowców i amerykańską misję pojmania Nicolasa Maduro, ówczesnego przywódcy Wenezueli.

Na początku 2026 roku załoga otrzymała z kolei wiadomość, że ich misja zostanie ponownie przedłużona. Lotniskowiec USS Gerald R. Ford skierowano na Bliski Wschód, aby wesprzeć potencjalne amerykańskie naloty na Iran.

Na pokładzie tego największego na świecie lotniskowca znajduje się ok. 4,5 tys. marynarzy. Według jednego ze źródeł jednostka ma dopłynąć do Wirginii w USA w połowie maja.

Na Bliskim Wschodzie zostają dwa lotniskowce. Blokują irańskie porty

Gerald R. Ford to jeden z trzech lotniskowców USA znajdujących się na Bliskim Wschodzie, wysłanych tam w związku z wojną w Iranie. Jednostka znajduje się na Morzu Czerwonym, a pozostałe dwa lotniskowce - na Morzu Arabskim - gdzie prowadzą działania w ramach amerykańskiej blokady irańskich portów.

W zeszłym tygodniu amerykańskie siły zbrojne informowały, że na Bliski Wschód przybył lotniskowiec USS George H.W. Bush. "23 kwietnia lotniskowiec pływał po Oceanie Indyjskim w obszarze odpowiedzialności Dowództwa Centralnego Stanów Zjednoczonych" - informowało CENTCOM w serwisie X.

AFP zwracała wówczas uwagę, że rozmieszczenie w regionie trzeciego lotniskowca nastąpiło w trakcie trwającego zawieszenia broni, które wstrzymało rozpoczętą z końcem lutego przez USA i Izrael kampanię powietrzną przeciwko Iranowi.

W publikacji agencja oceniła, że pojawienie się nowego sprzętu mogło mieć związek ze wspomnianymi naprawami i uszkodzeniami jednostki USS Gerald R. Ford.

