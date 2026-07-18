Według doniesień irańskich mediów dwa tankowce miały podjąć próbę przepłynięcia przez zaminowany szlak w cieśninie Ormuz.

Próba ta - przynajmniej według Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej - miała zakończyć się niepowodzeniem.

Cieśnina Ormuz. Irańskie media: Eksplodowały tankowce

Z medialnych przekazów, cytowanych przez agencję Reutera wynika, że dwa statki transportowe miały wpłynąć na miny, co wywołało eksplozje, a w efekcie pożar obu jednostek.

Amerykański "The New York Tmes" dodaje, że Teheran poinformował wcześniej o przeprowadzeniu ataków rakietowych na cztery statki, które próbowały ominąć blokadę cieśniny.

Reżimowe media w Iranie donoszą, że jednostkom w próbie przepłynięcia cieśniny Ormuz miały pomagać amerykańskie wojska. Wskazuje się przy tym, że tankowce miały płynąć trasą, prowadzącą przez wody Omanu, czego z kolei nie uznaje Teheran.

Eksplozja tankowców w cieśnienie Ormuz? Głos z USA

Do twierdzeń irańskich mediów oraz Korpusu Strażników Rewolucji odniosło się w komunikacie Dowództwo Centralne USA.

Amerykanie zaprzeczają, aby jakikolwiek tankowiec w cieśninie Ormuz uległ zniszczeniu. "Islamska Gwardia Rewolucyjna Iranu (IRGC) twierdzi, że dwa tankowce naftowe eksplodowały w cieśninie Ormuz po uderzeniu w miny na międzynarodowej drodze wodnej" - napisano w komunikacie.

"Jak większość twierdzeń IRGC, to jest fałszywe" - dodano.

Nocne uderzenie na Iran. USA wskazały cele

W nocy z piątku na sobotę armia USA po raz kolejny przeprowadziła naloty na cele w Iranie. W rejonie tym działa obecnie 50 tys. wojskowych.

Jak wskazało Dowództwo Centralne USA, na liście celów znalazły się m.in.: obiekty obserwacyjne, wojskowa infrastruktura logistyczna, podziemne magazyny broni i siły morskie Teheranu.

Jak wskazuje CENTCOM, do nocnej serii uderzeń siły amerykańskie użyły samolotów myśliwskich, dronów i okrętów wojennych, "a także innych zasobów".

Źródło: Reuters





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