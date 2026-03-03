W skrócie Emmanuel Macron nakazał wysłanie lotniskowca Charles de Gaulle wraz z siłami powietrznymi i fregatami na Morze Śródziemne w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie.

Prezydent Francji potępił działania Iranu oraz ostrzegł Izrael i USA przed operacjami wojskowymi uznanymi za sprzeczne z prawem międzynarodowym i nazwał ewentualną lądową operację w Libanie "niebezpieczną eskalacją i strategicznym błędem".

Francuskie myśliwce, radary i systemy obrony powietrznej zostały już rozmieszczone na Bliskim Wschodzie, a na Cypr wysyłana jest fregata Langwedocja oraz środki obrony przeciwlotniczej.

- W obliczu tej niestabilnej sytuacji i niepewności nadchodzących dni, nakazałem lotniskowcowi Charles de Gaulle, jego siłom powietrznym i eskorcie złożonej z fregat wypłynięcie na Morze Śródziemne - powiedział francuski przywódca.

-Islamska Republika Iranu ponosi główną odpowiedzialność za tę sytuację - powiedział Macron. Wyjaśnił, że teokratyczne państwo finansowało i dozbrajało Hamas.

Macron przestrzega Izrael i USA przed "strategicznym błędem"

W tym samym przemówieniu Macron podkreślił, że nie chce wciągać Francji w ten konflikt zbrojny.

- Stany Zjednoczone i Izrael zdecydowały się na rozpoczęcie operacji wojskowych, które zostały przeprowadzone poza prawem międzynarodowym, czego nie możemy zatwierdzić -stwierdził prezydent Francji.

Macron ostrzegł również przed izraelską operacją lądową w Libanie, która - jego zdaniem - byłaby "niebezpieczną eskalacją i strategicznym błędem".

Dodał, że "historia nigdy nie opłakuje katów swojego narodu", odnosząc się do śmierci ajatollaha Chameneiego.

Prezydent Francji: Francuskie myśliwce na Bliskim Wschodzie już rozmieszczone

Prezydent wyjaśnił powody decyzji o wysłaniu na Morze Śródziemne jedynego francuskiego lotniskowca.

- Mamy umowy obronne, które wiążą nas z Katarem, Kuwejtem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Jesteśmy również powiązani z Jordanią, Irakiem i naszymi kurdyjskimi sojusznikami - wyjaśnił polityk.

Rafale, radary pokładowe i systemy obrony powietrznej zostały rozmieszczone w ciągu ostatnich kilku godzin - doprecyzował.

Zapowiedział również wysłanie fregaty Langwedocja i środków obrony przeciwlotniczej na Cypr. Okręt dotrze na wyspę "już dziś wieczorem".

