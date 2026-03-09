W skrócie Prezydent Francji Emmanuel Macron odwiedził lotniskowiec Charles de Gaulle i spotkał się z francuskimi żołnierzami.

Macron oświadczył, że Francja nie bierze udziału w trwającym konflikcie, a jej siły mają na celu ochronę sojuszników i koordynację operacji na Morzu Śródziemnym.

Podczas wizyty na Cyprze Macron zapowiedział rozmieszczenie ośmiu francuskich okrętów wojennych we wschodniej części Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie.

- Istnieje ryzyko eskalacji, a sytuacja pozostaje niestabilna i krucha - mówił Macron do zebranych marynarzy i lotników.

W sieci pokazano nagranie, na którym widać śmigłowiec z francuskim przywódcą, lądujący na lotniskowcu Charles de Gaulle.

Macron, ostrzegł przed "gospodarczym wpływem tej wojny" m.in. na ceny paliw, a wkrótce także na ceny gazu. Dodał, że jest on już odczuwalny. Zdradził też, że siły francuskie już przeprowadziły działania mające na celu ochronę sojuszników.

- Francja kontynuowała w ostatnich dniach przechwytywanie wrogich obiektów w celu ochrony swoich partnerów - kontynuował polityk.

Macron do żołnierzy: Nie bierzemy udziału w trwającym konflikcie

- Nie bierzemy udziału w trwającym konflikcie - oświadczył prezydent Francji z pokładu lotniskowca. - Nie sądzę, żebyśmy mogli osiągnąć głęboką zmianę reżimu wyłącznie poprzez bombardowania - dodał.

Wyjaśnił również cel wysłania francuskich sił w okolice Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu. Podkreślił, że celem jest umożliwienie wolnego handlu i przepływu paliw kopalnych z Zatoki Perskiej.

- Aby koordynować szerszą operację mającą na celu zachowanie wolności żeglugi i przywrócić dostęp do cieśniny Ormuz, gdy tylko warunki na to pozwolą. Wasza dzisiejsza obecność tutaj dowodzi siły Francji - zwrócił się francuski przywódca do personelu wojskowego.

- Posiadanie wszystkich tych pozwoli nam działać - podsumował.

Prezydent Francji odwiedził Cypr

Przed wizytą na lotniskowcu Charles de Gaulle, znajdującym się u wybrzeży Krety, prezydent Francji odwiedził w poniedziałek Cypr.

Właśnie ten kraj odczuł napięcia związane z wojną na Bliskim Wschodzie - brytyjska baza na wyspie została zaatakowana przez niezidentyfikowanego drona.

Zapewnił, że "gdy atakowany jest Cypr, atakowana jest Europa".

- Obrona Cypru jest oczywiście kwestią zasadniczą dla waszego kraju i dla Grecji, która jest waszym sąsiadem, partnerem i przyjacielem, ale także dla Francji, a wraz z nią - dla Unii Europejskiej - powiedział Macron w obecności prezydenta Cypru Nikosa Christodulidisa i premiera Grecji Kyriakosa Micotakisa.

Podczas wizyty na Cyprze Macron zapowiedział, że Francja rozmieści łącznie osiem okrętów wojennych we wschodniej części Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie, by wzmocnić bezpieczeństwo w regionie. Poinformował także, że Francja pracuje nad inicjatywą eskortowania tankowców w cieśninie Ormuz, gdy zakończy się najostrzejsza faza konfliktu.

Źródło: "Le Parisien", PAP

