W skrócie Trzy osoby straciły życie w wyniku ataku na lotnisko w Rijadzie przeprowadzonego przez Hutich z użyciem pocisku balistycznego.

Według władz Arabii Saudyjskiej fragmenty pocisku spowodowały uszkodzenia samolotu.

Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej poinformowała o zniszczeniu trzech wyrzutni rakietowych używanych przez Hutich i zapowiedziała zdecydowaną reakcję na kolejne ataki.

Politycy, w tym włoski minister energii oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wyrazili solidarność z Arabią Saudyjską.

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Agencja Reutera, powołując się na władzeArabii Saudyjskiej, poinformowała, że w czwartkowych atakach na Międzynarodowe Lotnisko Króla Chalida w Rijadzie zginęły trzy osoby.

Arabia Saudyjska. Huti zaatakowali lotnisko w Rijadzie, zginęły trzy osoby

W wyniku uderzenia uszkodzono samolot linii Saudia Airlines, a nad lotniskiem unosił się dym. Ze względu na sytuację wiele linii odwołało loty. Do zdarzenia doszło kilka dni przed zaplanowanym ważnym spotkaniem szefów światowych firm naftowych.

Do ataku przyznali się sprzymierzeni z Iranem jemeńscy rebelianci Huti. Jak zrelacjonowali, do uderzenia użyli pocisku balistycznego. "Fragmenty strąconej rakiety uszkodziły budynki przedszkola oraz placówki medycznej w mieście" - informowała saudyjska obrona cywilna na platformie X.

Koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, która wspiera siły rządowe w Jemenie, przekazała komunikat o zniszczeniu trzech wyrzutni rakietowych używanych przez Hutich. Ostrzegła ponadto, że ataki na infrastrukturę cywilną spotkają się ze stanowczą reakcją.

Politycy reagują na ataki Hutich. "Lekkomyślne i brutalne"

W piątek włoski minister energii Gilberto Pichetto Fratin poinformował, że nie poleci osobiście do Rijadu na spotkanie Międzynarodowego Forum Energetycznego, zaplanowane na przyszły tydzień. Zamiast tego połączy się z uczestnikami za pośrednictwem wideo.

W rozmowie z ministrem energetyki Arabii Saudyjskiej, księciem Abdulazizem bin Salmanem Al Saudem, Pichetto Fratin w związku z atakami wyraził solidarność z Saudyjczykami.

Do rozgrywających się wydarzeń nawiązała również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. - Unia Europejska w pełni solidaryzuje się z narodem Arabii Saudyjskiej i państwami Zatoki Perskiej - powiedziała w piątek.

Wskazała, że ataki na infrastrukturę cywilną są "niedopuszczalne", a także wezwała powiązanych z Iranem Hutich do zaprzestania działań, które określiła mianem "lekkomyślnych i brutalnych".

Źródło: Reuters



