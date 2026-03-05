W skrócie Litwa może udostępnić swoje terytorium sojuszniczym samolotom bojowym wspierającym operację wojskową Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi.

Decyzja o wsparciu danego typu należy do władz politycznych Litwy, a wojsko wesprze każdy polityczny wybór kraju.

W kontekście wojny na Bliskim Wschodzie doszło do wspólnego ataku sił amerykańskich i izraelskich na Iran, na co Teheran odpowiedział atakiem na Izrael i państwa Zatoki Perskiej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Dowódca Litewskich Sił Zbrojnych gen. Raimundas Vaiksznoras powiedział, że Litwa mogłaby wesprzeć działania przeciwko Iranowi poprzez środki dyplomatyczne, ekonomiczne lub informacyjne.

- W zależności od potrzeb mogłoby to być również wsparcie poprzez udostępnienie naszego terytorium - dodał Vaiksznoras.

Generał podkreślił, że decyzja w tej sprawie należy do władz politycznych kraju. - To sprawa dyplomacji i decyzji przywódców rządu. Wojsko wesprze każdy polityczny wybór Litwy - zaznaczył.

Litwa rozważa pomoc dla USA. Chodzi o ataki na Iran

Doradczyni prezydenta Litwy ds. polityki zagranicznej Asta Skaisgiryte już we wtorek ogłosiła, że Wilno rozważyłoby wsparcie dla Stanów Zjednoczonych w operacji przeciwko Iranowi.

- Nie mamy jeszcze takiego wniosku i oczywiście, gdybyśmy taki wniosek otrzymaliśmy, rozważylibyśmy go wspólnie z innymi sojusznikami - powiedziała Skaisgiryte w wywiadzie dla rozgłośni Żiniu Radijas.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Iran przeprowadza odwet

Czwartek jest szóstym dniem wojny na Bliskim Wschodzie. Do wspólnego ataku sił amerykańskich i izraelskich doszło w sobotę.

Już w pierwszych godzinach konfliktu Irańczycy stracili czołowych urzędników, w tym najwyższego duchowego przywódcę Alego Chameneiego.

W odpowiedzi Teheran zaatakował Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.

"Nie jest przeciwko rządowi". Bogucki o propozycji prezydenta Polsat News Polsat News