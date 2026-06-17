W skrócie Siły zbrojne Izraela dokonały nalotów na południowy Liban, mimo funkcjonującego porozumienia pokojowego na Bliskim Wschodzie.

Izraelskie ataki lotnicze i dronowe dotknęły miejscowości Nabatieh al-Fawka, Kfar Tebnit oraz miasto Ansarijeh, powodując w ciągu ostatnich dni co najmniej pięć ofiar śmiertelnych.

Według danych libańskich władz od początku marca do połowy czerwca w Libanie zginęło co najmniej 3783 osoby, zniszczono ponad 68 tysięcy domów, a ponad 1,2 miliona osób zostało wysiedlonych.

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Izraelskie myśliwce zaatakowały miejscowość Nabatieh al-Fawka na południu Libanu i Kfar Tebnit położoną na południowy wschód od Nabatieh - podała agencja AFP.

Izraelczycy przeprowadzili również atak dronów na miasto Ansarijeh nad rzeką Zahrani. Jak dotąd nie podano informacji o rannych i ofiarach śmiertelnych. Jerozolima nie skomentowała również doniesień zagranicznych mediów.

Izrael zaatakował w Libanie. Iran o naruszeniu porozumienia

Skala przemocy w Libanie zmniejszyła się od chwili ogłoszenia przez USA i Pakistan porozumienia zawartego między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, kończącego trwającą ponad trzy miesiące wojnę. Konflikt na linii Liban-Izrael wciąż jednak nie ucichł - od poniedziałku w izraelskich nalotach zginęło co najmniej pięć osób - donoszą media państwowe Libanu.

Złagodzenie ofensywy pozwoliło niektórym mieszkańcom południowej części kraju na powrót do miast i wsi, choć libańska armia nadal ostrzega miejscową ludność przed ryzykiem izraelskich ataków.

Premier Izraela Binjamin Netanjahu zapowiedział w poniedziałek, że izraelskie wojska nie zamierzają na razie wycofać się ze Strefy Gazy, Libanu i Syrii. Teheran podkreśla jednak, że porozumienie na Bliskim Wschodzie będzie niepełne, jeśli Izrael nie zdecyduje się na opuszczenie kraju.

- Każdy atak militarny reżimu syjonistycznego na Liban i dalsza okupacja terytoriów libańskich będą od tej pory naszym zdaniem uważane za naruszenie porozumienia - powiedział we wtorek minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Tysiące ofiar i rannych w Libanie

Jak wynika z analizy agencji Reutera, Liban mierzy się z najtragiczniejszymi skutkami wojny na Bliskim Wschodzie. Według tamtejszego resortu zdrowia od 2 marca do połowy czerwca zginęły co najmniej 3783 osoby, w tym 247 dzieci, 363 kobiety i 133 pracowników służby zdrowia.

Liczba ta przekracza śmiertelność w Iranie od początku konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi. Rannych w Libanie zostało niemal 12 tysięcy osób.

Najnowsze dane Libańskiej Narodowej Rady Badań Naukowych, pokazują, że od 2 marca do 17 maja zniszczonych bądź uszkodzonych zostało ponad 68 tys. mieszkań w całym kraju.

Według libańskich władz konflikt na Bliskim Wschodzie spowodował wysiedlenie ponad 1,2 miliona osób.

Źródło: NNA, AFP, Reuters





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