Ławrow zwrócił się do władz Iranu. Rosja gotowa pomóc rozwiązać problem
Bliski Wschód nie może ponownie znaleźć się w stanie wojny, dlatego Rosja czeka w gotowości, by zająć się problemem - takie oświadczenie przekazało w poniedziałek rosyjskie MSZ. Wcześniej minister spraw zagranicznych Rosji Siegiej Ławrow rozmawiał ze swoim odpowiednikiem w Iranie Abbasem Aragczim na temat porażki w negocjacjach Teheranu z Waszyngtonem.
W skrócie
- Rosyjskie MSZ poinformowało, że Rosja jest gotowa pomóc w zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie i niedopuszczeniu do wznowienia działań zbrojnych.
- Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow rozmawiał telefonicznie z irańskim ministrem Abbasem Aragczim na temat niepowodzenia negocjacji Teheranu z Waszyngtonem oraz uzyskał szczegóły amerykańsko-irańskich rozmów w Pakistanie.
- Wiceprezydent USA J.D. Vance oświadczył, że Waszyngton czeka na dalsze kroki Iranu i oskarżył Teheran o "akt terroryzmu gospodarczego" przez blokowanie cieśniny Ormuz.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Siergiej Ławrow podkreślił, że niedopuszczenie do wznowienia działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie jest kluczowe - przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji w relacji rozmowy telefonicznej Ławrowa z Aragczim.
Rosja pomoże Iranowi? Ławrow deklaruje chęć rozwiązania wojny na Bliskim Wschodzie
Jak informuje rosyjski resort, Ławrow zapewnił Abbasa Aragcziego, żeRosja czeka w "niezachwianej gotowości", aby pomóc w zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie.
Z kolei irański minister miał przekazać politykowi Kremla szczegóły amerykańsko-irańskich rozmów w Pakistanie, do których doszło w miniony weekend. Negocjacje te zakończyły się bez pokojowego rozwiązania.
Wcześniej, w niedzielę, Kreml oświadczył, że przywódca Rosji Władimir Putin rozmawiał z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem na temat potencjalnego udziału Moskwy w procesie pokojowym.
Negocjacje USA z Iranem. Vance: Piłka po ich stronie
Wiceprezydent USA J.D. Vance oświadczył w poniedziałkowym wywiadzie dla Fox News, że Waszyngton czeka na ruch Iranu. - Piłka jest po ich stronie - stwierdził.
Jeden z najbardziej zaufanych ludzi Donalda Trumpa oskarża Teheran o "akt terroryzmu gospodarczego" poprzez blokowanie cieśniny Ormuz. Ostrzegł przy tym, że "dwóch (zarówno Iran, jak USA) potrafi grać w tę grę".
Vance podkreślił, że jeśli Irańczycy "zaangażują się w terroryzm gospodarczy", USA będą przestrzegać zasady, że "żadne irańskie statki również nie wypływają" z Zatoki Perskiej.
- Osiągnęliśmy pewien postęp w negocjacjach. Pytanie, czy Irańczycy wykażą się teraz wystarczającą elastycznością, czy zaakceptują krytycznie ważne sprawy, których się domagamy, by to załatwić - powiedział.
Trump nakazał blokadę cieśniny Ormuz. Ostrzegł Iran
Prezydent USA Donald Trump ostrzegł w poniedziałek, że wszelkie irańskie okręty szturmowe zbliżające się do ogłoszonej w niedzielę amerykańskiej blokady morskiej wokół portów Iranu zostaną zniszczone, mimo międzynarodowych wezwań do przestrzegania zawieszenia broni i wznowienia negocjacji.
Przemawiając w Białym Domu Trump stwierdził, że przedstawiciele Iranu po spotkaniu w Islamabadzie dzwonili do niego, prosząc o zawarcie porozumienia.
Tymczasem Abbas Aragczi obwinił USA za niepowodzenia w rozmowach. - Niestety, byliśmy świadkami ciągłych nadmiernych żądań strony amerykańskiej podczas negocjacji, co doprowadziło do nieosiągnięcia rezultatu - mówił, cytowany przez swojego rzecznika.
Źródła: Reuters, AFP