W skrócie Rosyjskie MSZ poinformowało, że Rosja jest gotowa pomóc w zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie i niedopuszczeniu do wznowienia działań zbrojnych.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow rozmawiał telefonicznie z irańskim ministrem Abbasem Aragczim na temat niepowodzenia negocjacji Teheranu z Waszyngtonem oraz uzyskał szczegóły amerykańsko-irańskich rozmów w Pakistanie.

Wiceprezydent USA J.D. Vance oświadczył, że Waszyngton czeka na dalsze kroki Iranu i oskarżył Teheran o "akt terroryzmu gospodarczego" przez blokowanie cieśniny Ormuz.

Siergiej Ławrow podkreślił, że niedopuszczenie do wznowienia działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie jest kluczowe - przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji w relacji rozmowy telefonicznej Ławrowa z Aragczim.

Rosja pomoże Iranowi? Ławrow deklaruje chęć rozwiązania wojny na Bliskim Wschodzie

Jak informuje rosyjski resort, Ławrow zapewnił Abbasa Aragcziego, żeRosja czeka w "niezachwianej gotowości", aby pomóc w zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie.

Z kolei irański minister miał przekazać politykowi Kremla szczegóły amerykańsko-irańskich rozmów w Pakistanie, do których doszło w miniony weekend. Negocjacje te zakończyły się bez pokojowego rozwiązania.

Wcześniej, w niedzielę, Kreml oświadczył, że przywódca Rosji Władimir Putin rozmawiał z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem na temat potencjalnego udziału Moskwy w procesie pokojowym.

Negocjacje USA z Iranem. Vance: Piłka po ich stronie

Wiceprezydent USA J.D. Vance oświadczył w poniedziałkowym wywiadzie dla Fox News, że Waszyngton czeka na ruch Iranu. - Piłka jest po ich stronie - stwierdził.

Jeden z najbardziej zaufanych ludzi Donalda Trumpa oskarża Teheran o "akt terroryzmu gospodarczego" poprzez blokowanie cieśniny Ormuz. Ostrzegł przy tym, że "dwóch (zarówno Iran, jak USA) potrafi grać w tę grę".

Vance podkreślił, że jeśli Irańczycy "zaangażują się w terroryzm gospodarczy", USA będą przestrzegać zasady, że "żadne irańskie statki również nie wypływają" z Zatoki Perskiej.

- Osiągnęliśmy pewien postęp w negocjacjach. Pytanie, czy Irańczycy wykażą się teraz wystarczającą elastycznością, czy zaakceptują krytycznie ważne sprawy, których się domagamy, by to załatwić - powiedział.

Trump nakazał blokadę cieśniny Ormuz. Ostrzegł Iran

Prezydent USA Donald Trump ostrzegł w poniedziałek, że wszelkie irańskie okręty szturmowe zbliżające się do ogłoszonej w niedzielę amerykańskiej blokady morskiej wokół portów Iranu zostaną zniszczone, mimo międzynarodowych wezwań do przestrzegania zawieszenia broni i wznowienia negocjacji.

Przemawiając w Białym Domu Trump stwierdził, że przedstawiciele Iranu po spotkaniu w Islamabadzie dzwonili do niego, prosząc o zawarcie porozumienia.

Tymczasem Abbas Aragczi obwinił USA za niepowodzenia w rozmowach. - Niestety, byliśmy świadkami ciągłych nadmiernych żądań strony amerykańskiej podczas negocjacji, co doprowadziło do nieosiągnięcia rezultatu - mówił, cytowany przez swojego rzecznika.

Źródła: Reuters, AFP

