W skrócie Na terenie kompleksu rafineryjnego Shuwaikh doszło do pożaru po ataku dronów bojowych, nikt nie został ranny.

Według kuwejckich mediów państwowych w wyniku uderzenia zniszczono rządowe budynki biurowe oraz siedzibę Kuwait Petroleum Corporation.

Wielka Brytania zapowiedziała rozmieszczenie w Kuwejcie systemu obrony powietrznej Rapid Sentry w celu ochrony interesów w regionie.

Atak na kompleks rafineryjny Shuwaikh przeprowadził Iran. Według kuwejckich mediów państwowych w wyniku uderzenia na miejscu wybuchł pożar. Zniszczenia - jak przekazała agencja Reutera - objęły również pomieszczenia znajdującego się w tym samym budynku Ministerstwa Ropy Naftowej.

Doniesienia wskazują na znaczne szkody materialne, ale nie ma mowy o ewentualnych ofiarach wśród personelu.

Iran zaatakował w Kuwejcie. W rafinerii wybuchł pożar

To nie pierwszy tego typu incydent. Agencje przypominają, że w nocy z czwartku na piątek w wyniku irańskiego ataku dronowego wybuchł pożar na terenie rafinerii ropy naftowej Mina Al-Ahmadi na wschodzie Kuwejtu. Ponadto wskutek ostrzałów uszkodzone zostały elektrownia oraz instalacje odsalania wody morskiej.

Od 28 lutego trwają ataki sił zbrojnych Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Teheran w odpowiedzi atakuje Izrael oraz inne państwa regionu, uderzając zarówno w położone na ich terenie amerykańskie bazy wojskowe, jak tez ważne obiekty przemysłowe, zwłaszcza petrochemiczne.

Iran zablokował również cieśninę Ormuz - kluczowy dla regionu morski szlak eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego, przez który normalnie przepływa 20 proc. światowej ropy naftowej i 20 proc. skroplonego gazu ziemnego.

Wielka Brytania zapowiedziała rozmieszczenie w Kuwejcie systemu obrony powietrznej Rapid Sentry, aby pomóc chronić interesy brytyjskie i kuwejckie w regionie Zatoki Perskiej - poinformowało w piątek biuro premiera Keira Starmera po jego rozmowie z następcą tronu Kuwejtu, księciem Sabahem al-Chalidem al-Sabahem.

Źródło: agencja Reutera

