Kuwejt pod ostrzałem Iranu. Wybuchł pożar kompleksu petrochemicznego
Na terenie kompleksu rafineryjnego Shuwaikh w wyniku ataku dronów bojowych wybuchł pożar - przekazała w nocy z soboty na niedzielę agencja Reutera. Obiekt należy do Kuwait Petroleum Corporation (KPC). Firma ta podała, że nikt nie został ranny.
Atak na kompleks rafineryjny Shuwaikh przeprowadził Iran. Według kuwejckich mediów państwowych w wyniku uderzenia na miejscu wybuchł pożar. Zniszczenia - jak przekazała agencja Reutera - objęły również pomieszczenia znajdującego się w tym samym budynku Ministerstwa Ropy Naftowej.
Doniesienia wskazują na znaczne szkody materialne, ale nie ma mowy o ewentualnych ofiarach wśród personelu.
To nie pierwszy tego typu incydent. Agencje przypominają, że w nocy z czwartku na piątek w wyniku irańskiego ataku dronowego wybuchł pożar na terenie rafinerii ropy naftowej Mina Al-Ahmadi na wschodzie Kuwejtu. Ponadto wskutek ostrzałów uszkodzone zostały elektrownia oraz instalacje odsalania wody morskiej.
Od 28 lutego trwają ataki sił zbrojnych Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Teheran w odpowiedzi atakuje Izrael oraz inne państwa regionu, uderzając zarówno w położone na ich terenie amerykańskie bazy wojskowe, jak tez ważne obiekty przemysłowe, zwłaszcza petrochemiczne.
Iran zablokował również cieśninę Ormuz - kluczowy dla regionu morski szlak eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego, przez który normalnie przepływa 20 proc. światowej ropy naftowej i 20 proc. skroplonego gazu ziemnego.
Wielka Brytania zapowiedziała rozmieszczenie w Kuwejcie systemu obrony powietrznej Rapid Sentry, aby pomóc chronić interesy brytyjskie i kuwejckie w regionie Zatoki Perskiej - poinformowało w piątek biuro premiera Keira Starmera po jego rozmowie z następcą tronu Kuwejtu, księciem Sabahem al-Chalidem al-Sabahem.
Źródło: agencja Reutera