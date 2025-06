Kulisy irańskiego odwetu na USA. "Dać wszystkim stronom szansę ucieczki"

Zanim irańskie rakiety wystrzelono w kierunku amerykańskiej bazy w Katarze, Teheran powiadomił o swoich planach tamtejsze władze, by ograniczyć potencjalne ofiary - donosi "New York Times". Jak ustaliła CNN, Waszyngton spodziewał się odwetu. Teheran "musiał przeprowadzić kontratak, ale tak, by dać wszystkim stronom możliwość ucieczki" - czytamy.