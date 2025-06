Kulisy ataku Izraela na Iran. "Czołowi dowódcy zwabieni na spotkanie"

- Przeprowadziliśmy określone działania, by dowiedzieć się więcej o nich, a później wykorzystaliśmy te informacje, by wpłynąć na ich zachowanie - powiedział przedstawiciel Izraela. Jak dodał,"wiedzieliśmy, że to doprowadzi do ich spotkania, ale, co ważniejsze, wiedzieliśmy, jak ich tam (na spotkaniu) zatrzymać".