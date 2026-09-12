W skrócie Donald Trump wyraził przekonanie, że Iran stoi za atakiem na saudyjski ropociąg, a Arabia Saudyjska wstrzymała jego pracę po uderzeniu dronów wystrzelonych z terytorium Iraku.

Irak zgodził się na wspólne śledztwo z Iranem w sprawie ataku na ropociąg, a w związku z incydentem zamknięto przejście graniczne w Shalamcheh.

Trump odmówił wsparcia militarnego Arabii Saudyjskiej w walce z rebeliantami Huti, którzy próbują przejąć kontrolę nad cieśniną Bab el-Mandeb.

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Podczas wizyty w Irlandii prezydent USA Donald Trump został zapytany, czy toIran stoi za atakiem na saudyjski ropociąg. - Myślę, że tak, prawdopodobnie tak było - odpowiedział.

Jak dodał przywódca USA, Teheran "próbuje wytrzymać tak długo, jak tylko może", żeby "skomplikować" listopadowe wybory do Kongresu USA, ale nie zdoła wygrać wojny.

Ropociąg Wschód-Zachód zamknięty. Irak zgadza się na wspólne śledztwo z Iranem

Atak na ropociąg Wschód-Zachód nastąpił w czwartek. Dzień później resort energii Arabii Saudyjskiej poinformował, że wstrzymano jego pracę.

Według saudyjskiego MSZ drony, które uderzyły w Rijad i Medynę, nadleciały z Iraku. Na prośbę irackiego rządu Arabia Saudyjska powstrzymała się przed odwetem, ale zapowiedziała, że stanowczo zareaguje na kolejne takie incydenty.

Rzecznik naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Iraku zapewnił, że Bagdad "sprzeciwia się agresji, która zagraża bezpieczeństwu i stabilności Królestwa (Arabii Saudyjskiej) lub szkodzi głęboko zakorzenionym relacjom braterskim między tymi dwoma krajami".

Śledztwo irackich władz wykazało, że bezzałogowce wystrzelono najprawdopodobniej z południowej prowincji Maysan, graniczącej z Iranem. W piątek poinformowano o odwołaniu jednego ze stacjonujących tam dowódców, który miał odpowiadać za ochronę przestrzeni powietrznej.

Natomiast w sobotę premier Iraku Ali Faleh al-Zaidi wydał zgodę na włączenie się Iranu we wspólne śledztwo. Agencja Reutera poinformowała, że na przygranicznym terenie znaleziono platformy do aktywacji dronów. Tego samego dnia, jak wynika z ustaleń mediów, Irak nakazał zamknięcie przejścia granicznego z Iranem w Shalamcheh.

Huti opanowują cieśninę Bab el-Mandeb

Oprócz wstrzymania pracy ropociągu Arabia Saudyjska ma także problem z atakami ze strony Hutich. Jemeńscy rebelianci, wspierani przez Iran, dążą ponadto do opanowania cieśniny Bab el-Mandeb.

Reuters opisuje: "Błyskawiczna ofensywa powiązanych z Iranem Hutich może pozwolić bojownikom na kontrolowanie kluczowego szlaku wodnego, co stwarza dla USA poważny problem w obliczu trwającej już siódmy miesiąc wojny z Iranem".

Kontrola nad cieśniną może doprowadzić do dalszego wzrostu cen ropy, już podwyższonych z powodu wojny Iranu z USA. Bab el-Mandeb to punkt na szlaku łączącym Morze Czerwone z Zatoką Adeńską i Oceanem Indyjskim.

"Jest to jeden z najważniejszych na świecie szlaków transportu ropy naftowej i paliw z Zatoki Perskiej do Morza Śródziemnego - przez Kanał Sueski lub rurociąg SUMED biegnący wzdłuż egipskiego wybrzeża Morza Czerwonego - a także towarów zmierzających do Azji, w tym rosyjskiej ropy" - wyjaśnia agencja Reutera.

"W związku z komunikatami dotyczącymi prewencyjnego wyłączenia rurociągu Wschód-Zachód w Arabii Saudyjskiej informujemy, że dostawy surowca do rafinerii Grupy ORLEN realizowane są bez zakłóceń. Koncern konsekwentnie dywersyfikuje źródła dostaw i rozwija własne wydobycie" - przekazało w sobotę PAP biuro prasowe Orlenu.

Arabia Saudyjska. Trump odmówił sojusznikowi pomocy

Prezydent USA miał rozmawiać na temat Hutich z saudyjskim następcą tronu Mohammedem bin Salmanem.

Według źródeł portalu Axios saudyjski książę koronny namawiał, by USA zaatakowały pozycje jemeńskich bojowników, którzy w ostatnich dniach wymierzyli w Arabię Saudyjską. Trump jednak odmówił, a jego administracja poinformowała, że nie planuje zbrojnej interwencji przeciwko rebeliantom.

"Prośba Arabii Saudyjskiej o bezpośrednie działania militarne USA oznacza wyraźny zwrot w stosunku do lipca, kiedy Rijad zapewniał Waszyngton, że poradzi sobie z Hutimi samodzielnie" - podał Axios. Biały Dom ma jednak unikać kolejnych wojen z obawy, że wspierani przez Trumpa republikanie uzyskają niższe poparcie społeczeństwa sfrustrowanego skutkami działań zbrojnych USA.

Źródła: Reuters, Associated Press, Axios



