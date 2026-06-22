W skrócie Mediatorzy uznali, że rozmowy w Szwajcarii przebiegały pozytywnie i doprowadziły do utworzenia mechanizmu dalszych rozmów technicznych.

W trakcie szczytu powołano trzy zespoły: Komitet Wysokiego Szczebla, grupy robocze do spraw nuklearnych, sankcji i monitorowania oraz komórkę dekonfliktową dotyczącą Libanu.

Ustalono utworzenie linii komunikacyjnej w sprawie swobodnego przepływu statków przez cieśninę Ormuz.

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W komunikacie wydanym po zakończeniu sesji trwającej kilkanaście godzin w Szwajcarii mediatorzy ocenili, że rozmowy toczyły się "w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze" i że "osiągnięto zachęcający postęp, w tym utworzono mechanizm dalszych rozmów technicznych".

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Wśród konkretnych ustaleń szczytu było powołanie trzech specjalistycznych zespołów. Pierwszy z nich to Komitet Wysokiego Szczebla (High Level Committee), który zapewni "polityczny nadzór nad mediacją". Drugi to grupy robocze ds. kwestii nuklearnych, sankcji oraz monitorowania i rozstrzygania sporów, które mają "zapewnić skuteczne wdrożenie" porozumienia.

Trzeci z kolei to komórka dekonfliktowa (de-confliction cell) z udziałem USA, Iranu, Libanu i mediatorów, której zadaniem jest "zapewnienie przestrzegania zakończenia operacji wojskowych w Libanie".

Działania mediatorów pochwalił szef MSZ Iranu Abbas Aragczi, twierdząc, że ich starania przyniosły znaczący postęp w zakończeniu wojny w Libanie, a także wspomniał o uwolnieniu części zamrożonych aktywów irańskich.

"(Sankcje na) eksport ropy naftowej i produktów petrochemicznych zostały zawieszone, blokada zniesiona, część zamrożonych aktywów uwolniona, a Iranowi uruchomiono szeroko zakrojony plan odbudowy i rozwoju" - napisał na platformie X minister.

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Strona amerykańska nie potwierdziła informacji o odmrożeniu zablokowanych środków. Wcześniej wiceprezydent J.D. Vance zaprzeczał, by Iran otrzymał jakiekolwiek pieniądze. Według Vance'a szacunki dotyczące ilości tych pieniędzy wahają się między 100 a 200 mld dolarów.

Amerykański urzędnik zaangażowany w negocjacje poinformował dziennikarzy, że wśród poruszonych w niedzielę tematów były m.in. mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormuz, mechanizmy egzekwowania zawieszenia broni w Libanie oraz "wszystkie elementy porozumienia nuklearnego".

- Zamierzamy kontynuować pracę nad każdym z tych zagadnień i wykorzystać dzisiejszą pracę jako punkt wyjścia do dalszych rozmów technicznych - powiedział urzędnik.

Według mediatorów, Komitet Wysokiego Szczebla uzgodnił "mapę drogową" w kierunku porozumienia końcowego w terminie 60 dni przewidzianym we wstępnej umowie (memorandum of understanding, MOU). Rozmowy techniczne mają być kontynuowane przez resztę tygodnia w Buergenstock.

Strony utworzyły też linię komunikacyjną dotyczącą bezpłatnego przepływu statków przez cieśninę Ormuz - "w celu unikania incydentów i nieporozumień oraz zapewnienia bezpiecznego przepływu statków handlowych".





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