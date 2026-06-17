Koniec konfliktu na Bliskim Wschodzie. USA i Iran podpisały porozumienie

W skrócie Stany Zjednoczone i Iran podpisały elektronicznie wynegocjowane porozumienie, co potwierdziły źródła w obu krajach.

Porozumienie przewiduje zakończenie działań zbrojnych, zniesienie blokad oraz zobowiązania dotyczące programu nuklearnego Iranu.

Ostateczny dokument ma zostać podpisany w ciągu 60 dni od zawarcia obecnego memorandum.

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- Tekst porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi został już oficjalnie sfinalizowany, ponieważ obie strony go podpisały - przekazał rzecznik irańskiego MSZ, cytowany przez agencję Tasnim. Jak zaznaczył, umowę podpisano elektronicznie w językach angielskim i perskim przez przywódców obu krajów. Jak zaznaczył, jej "złamanie będzie bardziej kosztowne".

Źródło CNN sprecyzowało, że prezydent USA Donald Trump podpisał dokument podczas kolacji na Wersalu, po czym strona amerykańska przesłała zdjęcie memorandum Irańczykom.

Trump podpisał porozumienie. Macron udostępnił nagranie z Wersalu

Trump złożył podpis w obecności prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który udostępnił w mediach nagranie. "To porozumienie otwiera drogę do trwałego pokoju i umożliwia ponowne otwarcie cieśniny Ormuz" - napisał.

- Podpisane w Wersalu, właśnie to podpisałem - powiedział Trump dziennikarzom, opuszczając pałac około godziny 1 w nocy.

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Wcześniej w niedzielę umowę podpisali wiceprezydent USA J.D. Vance oraz przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibar.

Pierwotnie do podpisania umowy kończącej wojnę miało dojść w piątek w Szwajcarii. W środę amerykańskie media informowały jednak, że obie strony prowadzą rozmowy nad wcześniejszym wejściem w życia porozumienia. Rzecznik irańskiego MSZ przekazał, że mimo wcześniejszego podpisania umowy piątkowe spotkanie zespołów negocjacyjnych w Szwajcarii nie zostało odwołane.

Iran - USA. Premier Pakistanu skomentował "historyczne memorandum"

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif, który uczestniczył w mediacjach USA z Iranem, określił dokument mianem historycznego memorandum. "Podpisanie tej umowy na najwyższym szczeblu odpowiednich rządów świadczy o zaangażowaniu obu stron w pokojowe rozwiązanie konfliktu" - napisał na platformie X.

Jak dodał, memorandum "wejdzie w życie ze skutkiem natychmiastowym", a pierwszymi krokami mają być otwarcie cieśniny Ormuz i zniesienie amerykańskiej blokady na Bliskim Wschodzie.

Szef pakistańskiego rządu podziękował zarówno przywódcom zwaśnionych państw oraz ich negocjatorom, jak i przedstawicielom krajów Bliskiego Wschodu, które uczestniczyły w procesie pokojowym.

Porozumienie USA z Iranem. Ujawniono treść dokumentu

Podpisanie porozumienia kończy trwającą od końca lutego wojnę między USA i Iranem. Treść 14-puntkowego dokumentu została ujawniona w środę, najpierw przez amerykańskie media, a następnie potwierdzona przez urzędników administracji Donalda Trumpa.

Umowa przewiduje zakończenie działań zbrojnych na wszystkich frontach, w tym również w Libanie, a zarówno Waszyngton, jak i Teheran zobowiązują się do poszanowania swojej suwerenności. USA mają zakończyć blokadę morską nałożoną na Iran, natomiast Irańczycy odblokować cieśninę Ormuz.

Amerykanie mieli się również zobowiązać do stopniowego zniesienia sankcji na Iran. Teheran z kolei zobowiązał się do nieprodukowania broni jądrowej i nierozwijania programu nuklearnego. Ostateczne porozumienie ma zostać natomiast zawarte w ciągu 60 dni od podpisania memorandum, czyli do 16 sierpnia.

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