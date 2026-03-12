W skrócie Do Warszawy przyleciały kolejne samoloty LOT z ewakuowanymi z Bliskiego Wschodu w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności UE.

Od początku wojny z Bliskiego Wschodu do krajów europejskich wróciło ponad 7700 osób dzięki wsparciu Komisji Europejskiej.

USA i Izrael rozpoczęły 28 lutego operację przeciwko Iranowi, co doprowadziło do wymiany ognia i odwetowych ataków w regionie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W nocy ze środy na czwartek w Warszawie wylądowały kolejne samoloty Polskich Linii Lotniczych LOT, wyczarterowane przez Komisję Europejską w ramach funkcjonowania Mechanizmu Ochrony Ludności.

Jak podał w mediach społecznościowych rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór " w ramach europejskiego programu dwa samoloty LOT-u ewakuowały ludzi m.in. z Bahrajnu, Kuwejtu i Kataru"

Do Europy wróciło 244 obywateli Polski i blisko 100 obywateli z innych państw m.in. z Hiszpanii, Słowacji, Bośni i Hercegowiny, Czech, Rumunii, Islandii, Finlandii, Ukrainy, Luksemburga, Litwy, Norwegii, Serbii oraz Niderlandów.

Rozwiń

W ramach działania wspomnianego mechanizmu zrealizowano dotąd ponad 60 lotów, pasażerami których byli obywatele 14 państw UE.

Ewakuacja z Bliskiego Wschodu. Ponad siedem tysięcy osób wróciło do krajów

Łączna liczba osób, jakie wróciły z Bliskiego Wschodu do krajów europejskich w ramach aktywności wspieranych przez Komisję Europejską, przekroczyła 7700 od początku wojny, która wybuchła 28 lutego.

Mechanizm Ochrony Ludności Unii Europejskiej został utworzony w 2001 roku i od tego czasu był wykorzystywany 830 razy. Pozwala krajom UE na koordynowanie działań w przypadku wystąpienia sytuacji o dużej skali, w których pojedyncze państwo miałoby problem z adekwatnym reagowaniem w odpowiednim tempie.

Jednostka zajmująca się koordynacją działań kryzysowych - centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego Unii Europejskiej, jest zlokalizowane w Brukseli.

Wojna na Bliski Wschodzie. Wymiana ognia trwa

USA i Izrael rozpoczęły operację przeciwko Iranowi 28 lutego. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginęło dotychczas ok. dwa tys. osób, głównie Irańczyków i Libańczyków.

W odpowiedzi Teheran przeprowadza uderzenia odwetowe nie tylko na Izrael, lecz także na cele w państwach regionu Zatoki Perskiej, m.in. w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Do konfliktu włączyły się również wybrane organizacje paramilitarne i terrorystyczne, takie jak Hezbollah, który w środę wystrzelił w kierunku Izraela około 100 rakiet. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że współprowadziła ten atak.

"Polityczny WF": Największy koszmar prezesa Kaczyńskiego INTERIA.PL