W skrócie Holenderska fregata Zr.Ms. Evertsen zostanie wysłana na Morze Śródziemne, by zabezpieczyć Cypr, Turcję i inne sojusznicze jednostki, głównie na prośbę Francji.

Misja określona została jako "ograniczona" i defensywna, ma potrwać kilka tygodni do początku kwietnia.

Inne państwa europejskie, takie jak Francja, Grecja, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania, również skierowały swoje siły do regionu we wschodniej części Morza Śródziemnego.

Jak przekazano w liście holenderskiego rządu do parlamentu, jednostka będzie uczestniczyć w ochronie m.in. Cypru, kraju członkowskiego Unii Europejskiej, oraz Turcji, państwa NATO.

W zakres misji wejdzie także zabezpieczanie innych okrętów wojennych operujących w regionie, przede wszystkim francuskiego lotniskowca Charles de Gaulle i towarzyszących mu jednostek.

Holenderski rząd określił operację jako "ograniczoną" misję o charakterze defensywnym. Przedsięwzięcie ma potrwać wstępnie kilka tygodni, do początku kwietnia.

Decyzję o skierowaniu fregaty podjęto po nasileniu napięcia na Bliskim Wschodzie. Władze przekazały, że o taki rodzaj wsparcia prosiła m.in. Francja.

Fregata Zr.Ms. Evertsen (F805) to holenderski okręt typu De Zeven Provincien (Siedem Prowincji), pozostający w służbie od 2005 r.

Jednostka została zaprojektowana do osłony zespołów okrętów przed zagrożeniami z powietrza i morza; jest wyposażona m.in. w nowoczesne radary, pociski przeciwlotnicze i śmigłowiec pokładowy. Na pokładzie Zr.Ms. Evertsen służy około 170 osób.

Europejskie państwa wysyłają okręty i samoloty na Morze Śródziemne

W ostatnich dniach doszło do kolejnych ataków dronowych i rakietowych w tym regionie, a zagrożenie objęło także obszary położone we wschodniej części Morza Śródziemnego, w tym Cypr i Turcję.

Wcześniej kraje europejskie wysłały do wschodniej części Morza Śródziemnego przede wszystkim francuskie siły morskie: fregatę Languedoc, lotniskowiec Charles de Gaulle, dodatkowe okręty wojenne oraz systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwdronowej.

Równolegle Grecja skierowała w rejon Cypru cztery myśliwce F-16 i fregaty Kimon oraz Psara. Do ochrony Cypru i szlaków morskich miały też dołączyć lub zostały zapowiedziane jednostki Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Evertsen jest więc elementem szerszego, europejskiego wzmocnienia obecności wojskowej w tej części świata.

Źródło: Reuters

