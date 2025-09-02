Bliski Wschód
Bliski Wschód

Kolejny kraj uzna niepodległość Palestyny. Zapowiadają sankcje na Izrael

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Podczas zaplanowanego na wrzesień Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych władze Belgii uznają niepodległość Palestyny. Informację tę przekazał w sieci belgijski minister spraw zagranicznych Maxime Prevot. Wcześniej uznanie Palestyny zapowiedziały też m.in. Francja czy Wielka Brytania.

Belgia zapowiedziała uznanie niepodległości Palestyny, na zdj. zrujnowana Strefa Gazy
Belgia zapowiedziała uznanie niepodległości Palestyny, na zdj. zrujnowana Strefa GazyKHAMES ALREFI / ANADOLUAFP

W skrócie

  • Maxime Prevot zapowiedział nałożenie sankcji na Izrael w związku z ofensywą w Strefie Gazy.
  • Belgia oraz inne kraje, jak Australia, Francja i Wielka Brytania planują uznać niepodległość Palestyny podczas sesji ONZ.
  • Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy jest katastrofalna, walki trwają, a liczba ofiar stale rośnie.
Maxime Prevot zapowiedział też nałożenie sankcji na Izrael w związku z prowadzoną przez ten kraj ofensywą militarną w Strefie Gazy.

Obszar ten, położony między Izraelem i Egiptem, jest jedną z dwóch części, które tworzą Autonomię Palestyńską. Drugi to Zachodni Brzeg Jordanu i wschodnia Jerozolima.

Bliski Wschód. Belgia zapowiada uznanie niepodległości Palestyny

Wcześniej uznanie niepodległości Palestyny zapowiedziały między innymi Australia, Francja i Wielka Brytania. Również i te kraje mają to zrobić podczas wrześniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

W piątek armia Izraela ogłosiła miasto Gazę "niebezpieczną strefą walk" i rozpoczęła ofensywę. Wojsko zaznaczono, że operacje prowadzone są "z wielką siłą" na obrzeżach miasta, a władze palestyńskie od kilku dni informują o intensywnych walkach na przedmieściach Gazy.

    Jednocześnie w piątek podjęto decyzję o zawieszeniu na tym terenie obowiązujących do tej pory przerw humanitarnych. Organizacje pomocowe oraz ONZ alarmują, że sytuacja humanitarna w Strefie Gazy jest katastrofalna.

    Strefa Gazy. Izrael kontynuuje ataki

    Izraelskie władze od blisko dwóch lat prowadzą zakrojoną na szeroką skalę ofensywę w Strefie Gazy, której celem jest - jak podkreślają - całkowita likwidacja terrorystycznego ugrupowania Hamas.

    Na początku października 2023 r. jego członkowie przeprowadzili atak w południowym Izraelu, w którym zginęło ok. 1,2 tys. osób, a ponad 250 zostało porwanych. Od tego czasu w izraelskiej ofensywie w Strefie Gazy śmierć poniosło ponad 63 tys. osób, w większości cywilów.

