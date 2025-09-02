Kolejny kraj uzna niepodległość Palestyny. Zapowiadają sankcje na Izrael

W skrócie Maxime Prevot zapowiedział nałożenie sankcji na Izrael w związku z ofensywą w Strefie Gazy.

Belgia oraz inne kraje, jak Australia, Francja i Wielka Brytania planują uznać niepodległość Palestyny podczas sesji ONZ.

Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy jest katastrofalna, walki trwają, a liczba ofiar stale rośnie.

Maxime Prevot zapowiedział też nałożenie sankcji na Izrael w związku z prowadzoną przez ten kraj ofensywą militarną w Strefie Gazy.

Obszar ten, położony między Izraelem i Egiptem, jest jedną z dwóch części, które tworzą Autonomię Palestyńską. Drugi to Zachodni Brzeg Jordanu i wschodnia Jerozolima.

Bliski Wschód. Belgia zapowiada uznanie niepodległości Palestyny

Wcześniej uznanie niepodległości Palestyny zapowiedziały między innymi Australia, Francja i Wielka Brytania. Również i te kraje mają to zrobić podczas wrześniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

W piątek armia Izraela ogłosiła miasto Gazę "niebezpieczną strefą walk" i rozpoczęła ofensywę. Wojsko zaznaczono, że operacje prowadzone są "z wielką siłą" na obrzeżach miasta, a władze palestyńskie od kilku dni informują o intensywnych walkach na przedmieściach Gazy.

Jednocześnie w piątek podjęto decyzję o zawieszeniu na tym terenie obowiązujących do tej pory przerw humanitarnych. Organizacje pomocowe oraz ONZ alarmują, że sytuacja humanitarna w Strefie Gazy jest katastrofalna.

Strefa Gazy. Izrael kontynuuje ataki

Izraelskie władze od blisko dwóch lat prowadzą zakrojoną na szeroką skalę ofensywę w Strefie Gazy, której celem jest - jak podkreślają - całkowita likwidacja terrorystycznego ugrupowania Hamas.

Na początku października 2023 r. jego członkowie przeprowadzili atak w południowym Izraelu, w którym zginęło ok. 1,2 tys. osób, a ponad 250 zostało porwanych. Od tego czasu w izraelskiej ofensywie w Strefie Gazy śmierć poniosło ponad 63 tys. osób, w większości cywilów.

