Włoska fregata, która wypłynęła z portu w Apulii, ma dotrzeć na Cypr w ciągu paru dni. Obrona wyspy przed dronami i pociskami to kolejna taka misja tej jednostki, która - jak wyjaśniła agencja Ansa - do 2025 roku uczestniczyła w europejskiej operacji Eunavfor Aspides na Morzu Czerwonym.

Kampania ta ma za zadanie zapewniania bezpieczeństwa żeglugi w związku z zagrożeniami ze strony wspieranego przez Iran ugrupowania Huti w Jemenie.

Włoska fregata rusza na Cypr. Tajemniczy ostrzał wyspy w tle

Federico Martinengo, jedna z najnowocześniejszych jednostek włoskich sił morskich, jest wyposażona w rakiety przeciwlotnicze i przeciwokrętowe, działa oraz torpedy. Może także przyjmować na pokład śmigłowce i ma zaawansowane systemy radarowe i sonarowe.

Iran dokonuje ataków odwetowych od 28 lutego, gdy siły USA i Izraela rozpoczęły operację przeciwko reżimowi w Teheranie.

Akrotiri, jedna z dwóch baz brytyjskich na Cyprze, została w nocy z niedzieli na poniedziałek zaatakowana niezidentyfikowanym dronem.

Nie jest jasne skąd nadleciała maszyna. Część zachodnich mediów sugeruje, że Teheran nie jest odpowiedzialny za ten atak.

Ostrzał brytyjskiej bazy na Cyprze. Sojusznicy reagują

Na pomoc niewielkiej wyspie i stacjonującym na niej Brytyjczykom ruszyli też inni europejscy sojusznicy zrzeszeni w NATO.

Ministerstwo Obrony Hiszpanii poinformowało o planach wysłania fregaty Cristobal Colon. Okręt ma dotrzeć do Krety, położonej około 630 km na zachód od Cypru, około 10 marca.

Francuski prezydent Emmanuel Macron oświadczył, że na Cypr wysłane zostały środki obrony powietrznej oraz jednostka francuskiej marynarki wojennej, fregata Languedoc. Ponadto flagowy okręt francuskiej marynarki, lotniskowiec Charles de Gaulle, obrał kurs z Bałtyku w kierunku Morza Śródziemnego.

Wcześniej ministerstwo obrony Grecji przekazało, że Ateny wysyłają w kierunku wyspy dwie fregaty i cztery myśliwce F-16.

