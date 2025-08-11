Bliski Wschód
Bliski Wschód

Kolejne państwo uzna Palestynę. Premier składa deklarację

Dagmara Pakuła
Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Dagmara Pakuła, Krzysztof Ryncarz

Australia uzna państwo palestyńskie we wrześniu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - przekazał w poniedziałek premier Anthony Albanese. Decyzja zapadła po tym, jak władze Autonomii Palestyńskiej złożyły kilka kluczowych obietnic, w tym tę dotyczącą demilitaryzacji Strefy Gazy. Albanese dodał, że Australia opowiada się za rozwiązaniem konfliktu izraelsko-palestyńskiego zgodnie z zasadą dwóch państw.

Premier Australii Anthony Albanese zapowiedział uznanie Palestyny
Premier Australii Anthony Albanese zapowiedział uznanie PalestynyHILARY WARDHAUGHAFP

- Rozwiązanie konfliktu według zasady dwóch państw jest dla ludzkości najlepszą nadzieją przełamania cykli przemocy na Bliskim Wschodzie i położenia kresu konfliktowi, cierpieniom i wyniszczeniu ludności Gazy - powiedział Albanese na konferencji prasowej po posiedzeniu gabinetu.

Zobacz również:

Protest na ulicach Tel Awiwu
Bliski Wschód

Decyzja rządu wywołała gniew. Wielki protest w Izraelu

Dawid Kryska
Dawid Kryska

    Dodał, że Australia zdecydowała się na to posunięcie po uzyskaniu zapewnień od władz Autonomii Palestyńskiej, że Hamas nie będzie odgrywał w przyszłym państwie żadnej roli, Strefa Gazy zostanie zdemilitaryzowana i przeprowadzone zostaną wybory.

    Albanese o swojej decyzji poinformował również premiera Izraela Binjamina Netanjahu, któremu przekazał, że konieczne jest szukanie rozwiązania politycznego, a nie militarnego konfliktu.

    Bliski Wschód. Nowa Zelandia "rozważy swoje stanowisko" ws. Palestyny

    Jak zaznacza Associated Press, Albanese dołączył w ten sposób do przywódców Francji, Wielkiej Brytanii i Kanady, którzy już wcześniej zadeklarowali taki zamiar. 

    Kolejnym krajem, który może do nich dołączyć jest Nowa Zelandia. Tamtejszy minister spraw zagranicznych Winston Peters zapowiedział w poniedziałek, że nowozelandzki rząd "w ciągu najbliższego miesiąca szczegółowo rozważy swoje stanowisko w sprawie uznania państwa palestyńskiego".

    Premier Australii już od wielu tygodni był pod naciskiem wielu Australijczyków, a nawet członków swojego gabinetu, aby zdecydował się uznać przyszłe państwo palestyńskie.

    Rząd Australii skrytykował też zapowiedź premiera Izraela Binjamina Netanjahu rozpoczęcia nowej, zakrojonej na szeroką skalę ofensywy militarnej w Gazie.

    Zobacz również:

    Binjamin Netanjahu zadeklarował, że "muszą dokończyć zadanie i pokonać Hamas"
    Bliski Wschód

    Izrael nie odpuszcza Hamasowi. Netanjahu: Nie mamy innego wyboru

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    Afera wokół KPO w ''Prezydentach i premierach''. Leszek Miller ostrzega Donalda Tuska: To jest poważna sprawaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze