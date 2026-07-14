Bliski Wschód
Bliski Wschód

Kolejna wymiana ciosów. Teheran uderza w Kuwejt, USA rozpoczynają serię ataków

Michał Blus

Michał Blus

Kuwejt przekazał, że jeden z okrętów marynarki wojennej stał się celem irańskich ataków. Rannych zostało czterech żołnierzy. Dodano, że przechwycono jedną rakietę balistyczną, pięć rakiet manewrujących oraz 33 drony. Z kolei USA rozpoczęło kolejną serię ataków przeciwko Iranowi. Przekazano, że mają one osłabić zdolności Teheranu do uderzeń na statki przepływające przez cieśninę Ormuz.

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Irański okręt wojenny z numerem 513 na burcie, śmigłowiec i sprzęt marynarki wojennej na pokładzie.
Irański okręt wojenny. Zdjęcie ilustracyujneIranian Army officeAFP

W skrócie

  • Kuwejt poinformował o irańskim ataku na okręt marynarki wojennej, w wyniku którego czterech żołnierzy zostało rannych.
  • Siły zbrojne Kuwejtu przechwyciły podczas wtorkowych ataków jedną rakietę balistyczną, pięć rakiet manewrujących i 33 drony.
  • Z kolei Stany Zjednoczone rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran i przygotowują się do wznowienia blokady morskiej irańskich portów oraz obszarów przybrzeżnych.
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We wtorek wojsko Kuwejtu poinformowało, że jeden z okrętów marynarki wojennej stał się celem irańskich ataków - przekazała agencja Reutera.

Jak poinformowano w oświadczeniu, w wyniku ataku rannych zostało czterech żołnierzy.

Dodano, że otrzymali oni pomoc medyczną i ich stan jest stabilny.

Podczas ataku Iranu siły Kuwejtu wykryły i przechwyciły jedną rakietę balistyczną, pięć rakiet manewrujących oraz 33 drony. Przekazano, że atak Teheranu był wymierzony w kilka kluczowych obiektów.

Armia poinformowała, że odpadające odłamki zneutralizowanych pocisków spowodowały szkody materialne.

Kolejna wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie. Teheran uderza w Kuwejt, USA na Iran

Również we wtorek amerykańskie siły rozpoczęły kolejną serię uderzeń na Iran. Jak poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM), kolejna seria uderzeń rozpoczęła się o godz. 15.00 czasu wschodniego USA (21 w Polsce).

"Ich celem jest osłabianie irańskich zdolności do atakowania żeglugi handlowej w cieśninie Ormuz" - napisano w komunikacie CENTCOM, któremu podlegają siły na Bliskim Wschodzie. Nie sprecyzowano, co było celem ataków.

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Zaznaczono, że jednocześnie siły amerykańskie przygotowują się do wznowienia blokady morskiej wobec irańskich portów i obszarów przybrzeżnych. Przypomniano, że blokada zacznie obowiązywać o godz. 16.00 czasu wschodniego USA (22 w Polsce).

Wznowienie blokady zapowiedział w poniedziałek prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że jest to reakcja na irańskie ataki na statki przepływające przez cieśninę Ormuz.

Nocą z poniedziałku na wtorek siły amerykańskie przeprowadziły trzecią z rzędu serię ataków na cele w Iranie. Prezydent USA w wywiadzie radiowym zapowiedział, że "uderzy mocno" i w poniedziałek i w kolejne dni. Portal Axios podał, że kampania uderzeń planowana jest na wiele dni.

Z kolei Irańscy Strażnicy Rewolucji zagrozili, że jeśli USA będą kontynuować ataki, to "ani jedna kropla ropy lub gazu" nie zostanie wyeksportowana z regionu, a jedynym skutkiem "aktów agresji" ze strony Ameryki będzie opóźnianie otwarcia cieśniny.

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