W skrócie Stany Zjednoczone i Iran są blisko jednostronicowego porozumienia mającego zakończyć wojnę, a Pakistan potwierdził postępy w rozmowach jako mediator.

Projekt dokumentu zawiera 14 punktów dotyczących m.in. zakończenia wojny, otwarcia cieśniny Ormuz, ograniczeń programu nuklearnego Iranu i zniesienia amerykańskich sankcji.

Negocjacje obejmują także moratorium na wzbogacanie uranu, kontrolę przez inspektorów ONZ oraz stopniowe uwalnianie zamrożonych funduszy irańskich.

Stany Zjednoczone i Iran są bliskie podpisania jednostronicowego porozumienia, kończącego wojnę - podaje Axios, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników i dwa źródła zaznajomione ze sprawą.

Departament Stanu USA i Biały Dom nie odpowiedziały do tej pory na prośbę o komentarz - przekazała agencja Reutera. Tymczasem ustalenia potwierdził Pakistan, który odgrywa w procesie negocjacyjnym rolę mediatora.

- Wkrótce to zamkniemy. Jesteśmy już blisko - przekazał informator ze strony pakistańskiej.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Krok od porozumienia

Z doniesień wynika, że przygotowywany dokument zawiera ustalenia prowadzące do zakończenia konfliktu. Celem jest określenie w nich ram dla bardziej szczegółowych negocjacji, między innymi w sprawie programu jądrowego.

Zdaniem źródeł strony konfliktu nigdy nie były tak blisko osiągnięcia porozumienia, jednak nic nie zostało jeszcze ostatecznie ustalone. Iran ma zająć stanowisko w kluczowych kwestiach w ciągu 48 godzin.

Negocjacje USA - Iran. Omawiane postanowienia

Axios uzyskał także informacje dotyczące szczegółów negocjowanego memorandum. Ma się w nim znajdować 14 punktów, a rozmowy w sprawie ich kształtu prowadzą amerykańscy wysłannicy - Steve Witkoff i Jared Kushner - oraz kilku irańskich urzędników.

Dokument miałby deklarować zakończenie wojny, a tym samym rozpoczęcie 30-dniowych negocjacji, które odbyłyby się w Islamabadzie lub Genewie.

Jako ich przedmiot wskazuje się porozumienie w sprawie otwarcia cieśniny Ormuz, ograniczeń obejmujących irański program nuklearny, a także zniesienie amerykańskich sankcji.

Przywracanie ruchu w cieśninie oraz wycofywanie blokady wprowadzonej przez USA byłoby przeprowadzane stopniowo w trakcie trwających negocjacji.

Irański program nuklearny. USA stawiają warunki

Porozumienie pokojowe ma zawierać kluczowy warunek - jeśli w ramach rozmów strony nie osiągną konsensusu, Amerykanie zastrzegają sobie prawo do przywrócenia blokady portów w cieśninie oraz wznowienia działań zbrojnych.

Wśród negocjowanych tematów wymienia się także moratorium na wzbogacanie uranu. Jego potencjalny czas różni się w zależności od źródeł - trzy z nich twierdzą, że wyniesie co najmniej 12 lat, zdaniem kolejnego będzie to 15 lat.

Dodatkowo strona amerykańska postuluje wprowadzenie warunku, który powodowałby automatyczne przedłużenie moratorium, jeśli Iran je naruszy.

Kiedy wskazany czas dobiegnie końca, na mocy porozumienia Teheran mógłby wzbogacać uran jedynie do poziomu 3,67 proc.

Kluczowe 48 godzin. Pakistan potwierdza przełom w rozmowach

Stany Zjednoczone oczekują również zobowiązań w zakresie broni jądrowej - Iran nie mógłby ani jej posiadać, ani dążyć do jej stworzenia. Zakaz dotyczyłby też korzystania z podziemnych obiektów jądrowych.

Inspektorzy ONZ byliby uprawnieni do przeprowadzania kontroli, w tym niezapowiedzianych. W zamian Stany Zjednoczone stopniowo uwalniałyby zamrożone irańskie fundusze, których suma opiewa na miliardy dolarów.

Dwa źródła zaznajomione ze sprawą twierdzą, że Iran miałby zgodzić się na wywożenie z kraju wysoko wzbogaconego uranu. Zdaniem jednego z informatorów omawiana jest możliwość przenoszenia materiału do Stanów Zjednoczonych.

Źródło: Reuters, Axios

