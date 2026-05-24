W środku nocy odbyła się rozmowa Donalda Trumpa z z szeregiem przywódców państw regionu, w tym m.in. Arabii Saudyjskiej, Kataru oraz Turcji.

To efekt negocjacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które znaczący przyspieszyły w ostatnich godzinach.

Pokój na Bliskim Wschodzie? Szef MSZ Pakistanu chwali Trumpa

Głos w sprawie zabrał m. in. szef MSZ Pakistanu. - Dzisiejsza, ważna rozmowa pod przewodnictwem Donalda Trumpa to znaczący krok w stronę pokoju - zapewnił Ishak Dar.

Jak wskazał szef dyplomacji państwa-mediatora, "osiągnięcia uzyskane w czasie negocjacji dają powody do optymizmu na wiarę w to, że osiągnięcie trwałego pokoju jest w zasięgu ręki".

- Chcę pochwalić przywództwo Donalda Trumpa w tej sprawie, jego zaangażowanie w dialog oraz negocjacje wraz z całym zespołem: wiceprezydentem Vance'm, sekretarzem Rubio i resztą zaangażowanych - dodał Ishak Dar.

Jak zauważa agencja Reutera, wcześniej tego samego dnia premier Pakistanu Shehbaz Sharif pogratulował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi "nadzwyczajnych wysiłków" na rzecz pokoju, dodając, że Pakistan nadal jest zaangażowany w kontynuowanie rozmów i ma nadzieję wkrótce zorganizować kolejną rundę.

Iran a USA. Recep Erdogan gotowy pomóc w osiągnieciu pokoju

Z kolei biuro prezydenta Turcji przekazało, że w czasie telekonferencji z prezydentem USA Recep Tayyip Erdogna zapewnił o swoim zaangażowaniu na rzecz osiągnięcia pokoju na Bliskim Wschodzie.

"Turcja jest gotowa udzielić wszelkiego rodzaju wsparcia podczas wdrażania potencjalnego porozumienia z Iranem" - podkreślono w opublikowanym komunikacie.

Jak dodano, "porozumienie w sprawie zapewnienia swobodnego przepływu przez cieśninę Ormuz podbuduje stabilność regionu, przynosząc ulgę światowej gospodarce".

Wojna w Iranie. FARS: USA nie będą atakować

Nowe światło na projekt negocjowanego porozumienia rzuca propaństwowa irańska agencja informacyjna FARS.

Jak czytamy, dokument ma zobowiązywać Stany Zjednoczone oraz ich sojuszników do wstrzymania się z jakimikolwiek atakami w kierunku Iranu oraz państw, które wspierają politykę Teheranu.

W zamian Iran zobowiązuje się do zaprzestania działań zbrojnych wobec wojsk USA oraz odejścia od ataków wyprzedzających.

Źródło: AFP / Reuters





