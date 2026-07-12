W skrócie Na Bliskim Wschodzie doszło do wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, obejmującej także terytorium Kuwejtu.

USA przeprowadziły intensywne naloty na irańską wyspę Keszm, atakując systemy rakietowe i instalacje obronne.

Iran szybko odpowiedział przeprowadzeniem ataku na przejścia graniczne i platformę wiertniczą w Kuwejcie. Poszkodowany został jeden z pracowników.

W wyniku irańskiego ataku uszkodzone zostały amerykańskie systemy rakietowe ziemia-ziemia - donoszą media.

Sekretarz generalny ONZ zaapelował do USA i Iranu o wznowienie negocjacji.

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Armia Stanów Zjednoczonych przypuściła w niedzielę atak na położoną w cieśninie Ormuz irańską wyspę Keszm - informuje na platformie X kanał The Hormuz Letter.

Z relacji wynika, że wojsko USA przeprowadziło "Intensywne naloty". Celem miały być irańskie systemy rakietowe oraz instalacje obrony powietrznej. "Zaatakowano też małe łodzie motorowe Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w kilku lokalizacjach wokół cieśniny Ormuz" - napisał portal Axios.

Kolejne uderzenie przeprowadzono w mieście Bandar-e Lenge. "Pracownik firmy telekomunikacyjnej zginął podczas wykonywania swoich obowiązków, a dwóch jego kolegów zostało rannych" - podała państwowa agencja informacyjna IRNA.

Ani Donald Trump ani Dowództwo Centralne Sił Zbrojnych USA dotychczas nie skomentowali tych doniesień. Tymczasem Teheran przeprowadził natychmiastowy odwet, a na cel wzięto przejścia graniczne i platformę wiertniczą na terytorium Kuwejtu. Kraj ten blisko współpracuje z USA.

Nalot armii USA i natychmiastowy odwet. Kłęby dymu nad Kuwejtem

"Trzy naziemne przejścia graniczne na północy kraju stały się celem haniebnego ataku, który spowodował szkody materialne" - czytamy w oświadczeniu rzecznika resortu obrony Kuwejtu.

Odnosząc się do ataku na platformę wiertniczą, który spowodował obrażenia u jednego z pracowników, resort zapewnił, że "poszkodowany otrzymuje niezbędną pomoc medyczną".

Co więcej, w wyniku irańskiego nalotu trafione miały zostać amerykańskie systemy rakietowe ziemia-ziemia (ATACMS). Nad okolicą unoszą się kłęby dymu.

"Sztab Generalny Sił Zbrojnych Kuwejtu potwierdza utrzymywanie wojska w gotowości oraz podjęcie wszystkich niezbędnych środków i działań w celu zachowania bezpieczeństwa kraju i integralności jego terytorium" - czytamy w komunikacie.

Bliski Wschód. "Ataki muszą ustać". Sekretarz generalny ONZ z apelem

Sekretarz generalny ONZ zaapelował w niedzielę do Stanów Zjednoczonych i Iranu o niewszczynanie nowej fazy konfliktu na Bliskim Wschodzie i wznowienie negocjacji.

Antonio Guterres wspomniał o amerykańskich atakach na Iran, nalotach na statki w cieśninie Ormuz oraz na terytoria sojuszników USA w regionie Zatoki Perskiej. "Te ataki muszą ustać" - zaznaczył.

Źródła: Axios, AFP, IRNA





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