Nagranie opublikowane zostało w kanałach mediów społecznościowych należących do agencji Associated Press.

Widać na nim samolot, który startuje z lotniska Rafic Hariri w Bejrucie. W tle słychać eksplozje spowodowane izraelskimi atakami powietrznymi. Maszyna w kłębach dymu wzbija się w powietrze.

Pomimo poważnego zagrożenia libańskie władze nie zdecydowały się na całkowite zamknięcie lotniska w stolicy kraju. Najnowsze informacje publikowane na oficjalnej stronie portu lotniczego wskazują, że zdecydowana większość połączeń jest odwołana.

Na taki krok nie zdecydowano się jednak w przypadku linii Middle East Airlines, czyli libańskiej narodowej linii lotniczej. Maszyny należące do tej firmy nadal odlatują między innymi do Dusselrdorfu, Stambułu, Paryża czy Dubaju.

Izraelski atak na Liban. W tle działania Hezbollahu

Od kilkudziesięciu godzin Izrael, oprócz operacji militarnej w Iranie, prowadzi także działania bojowe w Libanie. Jak informują tamtejsze media, premier Binjamin Netanjahu oraz minister obrony Israel Katz upoważnili Siły Obronne Izraela (IDF) do utworzenia, poprzez uderzenia militarne, strefy buforowej, która ma chronić izraelskie społeczności przygraniczne przed ostrzałem.

Jak poinformował rzecznik wojskowy, generał brygady Effie Defrin, Dowództwo Północne IDF rozpoczęło zabezpieczanie dominujących wzniesień i terenu w południowym Libanie. Celem operacji jest fizyczne oddzielenie terytorium Izraela od pozycji bojowników Hezbollahu.

W odpowiedzi na posunięcia Izraela armia libańska podjęła decyzję o wycofaniu swoich żołnierzy z posterunków granicznych. Według źródeł wojskowych cytowanych przez AFP, małe grupy żołnierzy zostały przeniesione do baz macierzystych ze względu na bezpośrednie zagrożenie ich bezpieczeństwa wynikające z intensyfikacji działań IDF.

Atak na Iran. Odwet Hezbollahu i reakcja Bejrutu

Liban został wciągnięty w bezpośrednią wojnę regionalną po tym, jak Hezbollah przeprowadził zmasowany atak rakietowy na Izrael. Organizacja ogłosiła, że jest to zemsta za śmierć irańskiego najwyższego przywódcy, ajatollaha Alego Chameneiego, który zginął w sobotę podczas amerykańsko-izraelskich nalotów.

Sytuacja polityczna w samym Libanie pozostaje napięta. Rząd w Bejrucie ogłosił w poniedziałek natychmiastowy zakaz działań wojskowych Hezbollahu, próbując uniknąć pełnoskalowej inwazji, jednak bojownicy zignorowali te wytyczne, kontynuując wsparcie dla swojego sojusznika w Teheranie.

Z oficjalnych komunikatów dowiadujemy się, że do wtorku izraelskie lotnictwo i jednostki lądowe uderzyły w ponad 160 obiektów należących do Hezbollahu w całym południowym Libanie.

