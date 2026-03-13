Katastrofa amerykańskiego samolotu. Bojownicy: Zestrzeliliśmy go
Powietrzny tankowiec amerykańskich sił powietrznych rozbił się w czwartek w Iraku. O wypadku poinformowali przedstawiciele wojska, na których powołuje się "The Washington Post". Do zestrzelenia samolotu przyznał się Islamski Ruch Oporu w Iraku.
Urzędnicy amerykańscy nie poinformowali o potwierdzonych ofiarach śmiertelnych, przekazali jedynie, że "trwają działania ratunkowe". Załoga rozbitego tankowca składała się co najmniej z pięciu osób - podała agencja AP, powołując się na anonimowe źródło.
Samolot rozbity w Iraku. Bojówka przyznała się do zestrzelenia
Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) informowało w czwartek o stracie powietrznego tankowca KC-135 zaznaczając, że nie doszło do tego w wyniku uderzenia ani ze strony wroga, ani sił sprzymierzonych.
W krótkim oświadczeniu opisującym incydent w zachodnim Iraku, dowództwo USA, które nadzoruje operacje wojskowe na Bliskim Wschodzie przekazało, że drugi samolot wylądował bezpiecznie. Trzech urzędników, wypowiadających się anonimowo poinformowało, że drugim samolotem również był tankowiec KC-135.
Islamski Ruch Oporu w Iraku ogłosił natomiast w komunikacie, że zestrzelił samolot KC-135 "w obronie suwerenności i przestrzeni powietrznej naszego kraju". Proirańska grupa przyznała się wcześniej do ataków na amerykańskie bazy wojskowe w Iraku.
Trwają ataki na Iran. Naloty na ponad 6 tys. celów
W ciągu ostatnich dwóch tygodni siły amerykańskie przeprowadziły naloty na ponad 6000 celów, w tym na stanowiska rakiet balistycznych, irańską obronę przeciwlotniczą i zakłady produkujące broń.
Nie było jasne, skąd wystartowały tankowce biorące udział w czwartkowej katastrofie. Pentagon nie chciał zdradzać miejsc, w których stacjonują samoloty, z obawy przed atakiem ze strony sił irańskich.
Katastrofa KC-135 była drugim wypadkiem zgłoszonym przez amerykańskich wojskowych w czwartek. Wcześniej tego samego dnia Marynarka Wojenna poinformowała, że na pokładzie lotniskowca USS Gerald R. Ford doszło do pożaru na pokładzie. Dwóch marynarzy odniosło obrażenia.
Źródła: "The Washington Post", PAP