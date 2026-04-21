W skrócie Izraelski żołnierz, który zniszczył figurę Jezusa w wiosce Debel, został odwołany ze służby i skazany na 30 dni aresztu wojskowego.

Drugi żołnierz, który fotografował incydent, otrzymał taką samą karę.

Sześciu innych obecnych żołnierzy będzie składać wyjaśnienia, a armia zapewniła lokalnej społeczności nową figurę Jezusa.

"Śledztwo wykazało, że podczas działań izraelskiej armii na obszarze chrześcijańskiej wioski Debel w południowym Libanie, żołnierz zniszczył symbol religijny, a inny żołnierz to fotografował. Na miejscu obecnych było również sześciu innych żołnierzy, którzy nie powstrzymali incydentu, ani go nie zgłosili" - przekazała izraelska armia w najnowszym komunikacie.

Jak zaznaczono, "żołnierz, który zniszczył chrześcijański symbol oraz żołnierz, który wykonał fotografię, zostaną odwołani ze służby oraz otrzymają karę 30 dni aresztu wojskowego". "Pozostali żołnierze będący świadkami zdarzenia zostali wezwani w celu złożenia wyjaśnień, po których zostaną określone dalsze działania na szczeblu dowodzenia" - nadmieniły siły zbrojne Izraela.

Izraelski żołnierz zniszczył figurę Jezusa w Libanie. Armia reaguje

Zdjęcie izraelskiego żołnierza, który za pomocą młota niszczy figurę Jezusa w jednej z wiosek na południu Libanu obiegły media społecznościowe w ubiegłym tygodniu. Armia potwierdziła, że zdjęcie jest autentyczne oraz zapowiedziała wszczęcie dochodzenia w sprawie.

We wtorkowym oświadczeniu podsumowującym śledztwo wojsko przekazało, że działanie żołnierzy było niezgodne z zasadami i wartościami panującymi w izraelskiej armii. Zaznaczono również, że natychmiast po zdarzeniu podjęło działania, dzięki którym lokalna społeczność otrzyma nową figurę Jezusa. W kolejnym oświadczeniu dodano, że tak właśnie się stało.

Izraelskie wojsko zapewniło, że "wyniki śledztwa zostały przekazane Szefowi Sztabu Generalnego, który potępił incydent i stwierdził, że był on nieakceptowalny i stanowił moralną porażkę". Dodatkowo jej żołnierze "przed każdą operacją wojskową" mają być "informowani o procedurach związanych z traktowaniem symboli i instytucji religijnych".

