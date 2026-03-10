W skrócie Kapitan statku zgłosił odgłos plusku i głośnego huku w pobliżu masowca, 36 mil morskich od Abu Zabi.

Władze rozpoczęły dochodzenie w sprawie incydentu, a UKMTO zaleciło załogom zachowanie ostrożności.

Od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie UKMTO odnotowało 13 incydentów, w tym 10 ataków i 3 podejrzane działania wobec statków.

O zdarzeniu poinformowała agencja ds. operacji handlu morskiego z Wielkiej Brytanii (UKMTO). Z jej oświadczenia wynika, że do incydentu doszło 36 mil morskich (ok. 67 kilometrów) na północ od stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Abu Zabi.

"Kapitan zgłosił, że był świadkiem dziwnego plusku i słyszał głośny huk w pobliżu masowca" - przekazało UKMTO w oficjalnym komunikacie.

Zatoka Perska. Kapitan zgłosił huk w pobliżu masowca

Brytyjska agencja poinformowała, że władze rozpoczęły dochodzenie, które ma na celu ustalić przebieg zdarzenia, jego przyczynę oraz ewentualne szkody.

Ponadto UKMTO przypomniała, że "statkom zaleca się zachowanie ostrożności podczas tranzytu i zgłaszanie wszelkich podejrzanych działań".

UKMTO dodała także, że od wybuchu pełnoskalowego konfliktu na Bliskim Wschodzie otrzymano 13 zgłoszeń incydentów dotyczących statków operujących w Zatoce Perskiej, cieśninie Ormuz i Zatoce Omańskiej oraz w jej okolicach.

"Łączna liczba zgłoszeń ataków: 10. Łączna liczba zgłoszeń podejrzanych działań: 3" - ujawniło biuro.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Trudna sytuacja w rejonie Zatoki Perskiej i cieśniny Ormuz

Dodajmy, że ze względu na trwającą wojnę rejon Zatoki Perskiej i Zatoki Omańskiej stał się niebezpieczny dla żeglugi. W ciągu pierwszych 48 godzin od wybuchu konfliktu uszkodzonych zostało pięć jednostek, w tym tankowiec Athe Nova oraz amerykański - Stena Imperative.

W zeszły czwartek informowaliśmy także o ataku Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej na inny amerykański tankowiec. W wyniku tego uderzenia jednostka stanęła w ogniu. W opublikowanym wówczas oświadczeniu Gwardia stwierdziła, że w czasie wojny przepływ przez cieśninę Ormuz będzie kontrolowany przez Islamską Republikę Iranu.

W poniedziałek Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił ponadto, że każdy kraj arabski lub europejski, który wydali ze swojego terytorium ambasadorów Izraela i USA, otrzyma, począwszy od następnego dnia, pełne prawo i swobodę przepływu przez cieśninę Ormuz.

Agencja Reutera przypomniała, że przed wybuchem konfliktu przez cieśninę przepływało około jednej piątej światowych dostaw ropy i skroplonego gazu ziemnego. W rezultacie jej zamknięcia setki statków stoją zakotwiczone po obu stronach tego strategicznego szlaku wodnego.

