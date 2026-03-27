Bliski Wschód
Bliski Wschód

Kanada odpowie na wezwanie Trumpa? Minister stawia jeden kluczowy warunek

Patryk Idziak

Oprac.: Patryk Idziak

Kanada rozważa działania na rzecz przywrócenia swobodnej żeglugi przez cieśninę Ormuz. W czwartek minister obrony David McGuinty podkreślił w wywiadzie dla CBC, że na stole są różne opcje, ale warunkiem jest wcześniejsze zawieszenie broni w wojnie na Bliskim Wschodzie. Wcześniej jedna z przedstawicieli kanadyjskiego rządu pouczała prezydenta USA Donalda Trumpa, odnosząc się do zasad NATO.

Minister obrony Kanady David McGuinty i prezydent USA Donald Trump na tle wstawki mapy z cieśniną Ormuz
Kanada warunkuje pomoc w odblokowaniu cieśniny Ormuz

W skrócie

  • Kanada rozważa działania na rzecz przywrócenia swobodnej żeglugi przez cieśninę Ormuz, warunkując to wcześniejszym zawieszeniem broni na Bliskim Wschodzie.
  • W rozmowach na temat dalszych kroków uczestniczą minister spraw zagranicznych Anita Anand i szefowa sztabu obrony generał Jennie Carignan, a kanadyjski rząd potępił działania Iranu w cieśninie Ormuz wspólnie z innymi państwami.
  • Kanadyjska minister spraw zagranicznych stwierdziła, że Kanada nie była konsultowana w sprawie amerykańsko-izraelskich ataków na Iran i wskazała na zasady NATO w odpowiedzi na żądania prezydenta USA Donalda Trumpa.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Okręty, pomoc w rozminowywaniu, pomoc wywiadowcza, cyberbezpieczeństwo - to wszystko jest na stole, dzielimy się wiedzą z naszymi odpowiednikami, żeby zobaczyć, co będzie najlepszym rozwiązaniem - powiedział szef kanadyjskiego resortu obrony David McGuinty.

Dodał jednak, że wstrzymanie wymiany ognia jest niezbędne dla rozpoczęcia pomocy rządu federalnego. - To rozważania bazujące na założeniu, że będzie zawieszenie broni - powiedział McGuinty.

Kanada rozmawia z sojusznikami. Monitoruje sytuację na Bliskim Wschodzie

Minister poinformował, że w rozmowach na temat dalszych kroków uczestniczą minister spraw zagranicznych Anita Anand i szefowa sztabu obrony generał Jennie Carignan.

Tydzień wcześniej we wspólnym stanowisku premierzy Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Holandii i Japonii potępili Iran za ataki na statki handlowe, infrastrukturę cywilną, w tym na instalacje gazowe i naftowe i "w istocie zamknięcie cieśniny Ormuz przez siły irańskie".

Zobacz również:

Prezydent USA Donald Trump
Bliski Wschód

Zwrot ws. ultimatum Trumpa. "Na prośbę irańskiego rządu"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

"Swoboda żeglugi jest podstawową zasadą prawa międzynarodowego" - napisali szefowie rządów, podkreślając, że "takie wpływanie na międzynarodową żeglugę i przerwanie światowych łańcuchów dostaw energii stanowi zagrożenie dla pokoju międzynarodowego i bezpieczeństwa". Jednocześnie wyrazili gotowość wsparcia "właściwych wysiłków dla zapewnienia bezpiecznej żeglugi przez cieśninę".

Donald Trump wzywał inne kraje do działania. Kanada wskazała zasady NATO

W ubiegły wtorek kanadyjska minister spraw zagranicznych mówiła, że Kanada nie była konsultowana w sprawie amerykańsko-izraelskich ataków na Iran.

Odnosząc się do żądań prezydenta USA Donalda Trumpa, by państwa NATO pomogły USA w otwarciu cieśniny Ormuz, Anand podkreśliła, że "roztropnym" dla Trumpa byłoby "zwrócenie się do zasad, na których utworzono NATO, a w szczególności do zasad kolektywnej obrony i odstraszania, które są wykonywane przez NATO jako całość, a nie przez jeden kraj w rodzinie NATO".

Od rozpoczęcia ataków amerykańskich i izraelskich na Iran w lutym Teheran zablokował cieśninę Ormuz, przez którą przepływa ok. 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej.

Zobacz również:

Iran twierdzi, że amerykański myśliwiec F/A-18 Super Hornet uległ zniszczeniu
Bliski Wschód

Iran miał zadać USA bolesny cios. Waszyngton dementuje

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj
Najnowsze