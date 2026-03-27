W skrócie Kanada rozważa działania na rzecz przywrócenia swobodnej żeglugi przez cieśninę Ormuz, warunkując to wcześniejszym zawieszeniem broni na Bliskim Wschodzie.

W rozmowach na temat dalszych kroków uczestniczą minister spraw zagranicznych Anita Anand i szefowa sztabu obrony generał Jennie Carignan, a kanadyjski rząd potępił działania Iranu w cieśninie Ormuz wspólnie z innymi państwami.

Kanadyjska minister spraw zagranicznych stwierdziła, że Kanada nie była konsultowana w sprawie amerykańsko-izraelskich ataków na Iran i wskazała na zasady NATO w odpowiedzi na żądania prezydenta USA Donalda Trumpa.

- Okręty, pomoc w rozminowywaniu, pomoc wywiadowcza, cyberbezpieczeństwo - to wszystko jest na stole, dzielimy się wiedzą z naszymi odpowiednikami, żeby zobaczyć, co będzie najlepszym rozwiązaniem - powiedział szef kanadyjskiego resortu obrony David McGuinty.

Dodał jednak, że wstrzymanie wymiany ognia jest niezbędne dla rozpoczęcia pomocy rządu federalnego. - To rozważania bazujące na założeniu, że będzie zawieszenie broni - powiedział McGuinty.

Kanada rozmawia z sojusznikami. Monitoruje sytuację na Bliskim Wschodzie

Minister poinformował, że w rozmowach na temat dalszych kroków uczestniczą minister spraw zagranicznych Anita Anand i szefowa sztabu obrony generał Jennie Carignan.

Tydzień wcześniej we wspólnym stanowisku premierzy Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Holandii i Japonii potępili Iran za ataki na statki handlowe, infrastrukturę cywilną, w tym na instalacje gazowe i naftowe i "w istocie zamknięcie cieśniny Ormuz przez siły irańskie".

"Swoboda żeglugi jest podstawową zasadą prawa międzynarodowego" - napisali szefowie rządów, podkreślając, że "takie wpływanie na międzynarodową żeglugę i przerwanie światowych łańcuchów dostaw energii stanowi zagrożenie dla pokoju międzynarodowego i bezpieczeństwa". Jednocześnie wyrazili gotowość wsparcia "właściwych wysiłków dla zapewnienia bezpiecznej żeglugi przez cieśninę".

Donald Trump wzywał inne kraje do działania. Kanada wskazała zasady NATO

W ubiegły wtorek kanadyjska minister spraw zagranicznych mówiła, że Kanada nie była konsultowana w sprawie amerykańsko-izraelskich ataków na Iran.

Odnosząc się do żądań prezydenta USA Donalda Trumpa, by państwa NATO pomogły USA w otwarciu cieśniny Ormuz, Anand podkreśliła, że "roztropnym" dla Trumpa byłoby "zwrócenie się do zasad, na których utworzono NATO, a w szczególności do zasad kolektywnej obrony i odstraszania, które są wykonywane przez NATO jako całość, a nie przez jeden kraj w rodzinie NATO".

Od rozpoczęcia ataków amerykańskich i izraelskich na Iran w lutym Teheran zablokował cieśninę Ormuz, przez którą przepływa ok. 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej.

