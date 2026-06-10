W skrócie Premier Izraela Binjamin Netanjahu stwierdził, że kraj być może będzie musiał przeciwstawić się Iranowi bez wsparcia Stanów Zjednoczonych.

W Izraelu narasta niepokój związany z możliwością, że Donald Trump nie poprze izraelskiej odpowiedzi na potencjalne ataki Iranu.

Po irańskim ataku przygotowano szeroko zakrojoną odpowiedź z udziałem około 50 samolotów bojowych, ale została ona zastąpiona ograniczonymi atakami na kilka obiektów.

Izraelskie władze pozostają sceptyczne wobec nowego porozumienia USA-Iran, a według Trumpa Izrael nie ma innego wyboru niż zaakceptowanie tej umowy.

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Według Binjamina Netanjahu Izrael nie wyklucza scenariusza, w którym będzie musiał działać samodzielnie.

- Być może będziemy musieli zadać cios bez amerykańskiego wsparcia, pomimo wszystkich związanych z tym kosztów. Nie chcemy dojść do takiego punktu, ale wiemy, że jesteśmy zdolni do takiego kroku - oświadczył izraelski premier podczas posiedzenia gabinetu bezpieczeństwa.

Binjamin Netanjahu odpowiada na ostrzeżenie Trumpa. "Jesteśmy do tego zdolni"

"The Jerusalem Post" donosi, że w Izraelu narasta niepokój, iż Donald Trump może nie poprzeć nawet ograniczonej odpowiedzi na ewentualne nowe ataki Iranu.

Jako powód podaje się dążenie republikanina do zawarcia porozumienia z Teheranem.

W rozmowie telefonicznej z Netanjahu po niedawnym irańskim ataku rakietowym - była to pierwsza wymiana ognia między krajami od czasu zawieszenia broni z 8 kwietnia - Trump nie zakazał Izraelowi reakcji, ale jasno dał do zrozumienia, że oczekuje powściągliwości. Izraelski premier miał usłyszeć: - Jesteśmy bliscy porozumienia.

Trump stawiał żądania, Netanjahu ustąpił. "Zostaniesz sam"

"The Jerusalem Post" podaje, że po irańskim ataku Izrael przygotowywał znacznie większą militarną odpowiedź. Plan zakładał udział około 50 samolotów bojowych i uderzenia na szeroką skalę.

Podczas rozmowy z Netanjahu Trump poinformował, że Teheran wysłał sygnał o zaprzestaniu ataków. W rezultacie planowany atak został odwołany.

Zamiast tego izraelskie wojsko przeprowadziło ograniczone ataki na kilka obiektów, w tym: systemy radarowe, baterie obrony przeciwlotniczej, zakłady produkujące broń i zakłady petrochemiczne.

Sam Trump w rozmowie z portalem Axios opisywał swoją rozmowę z Netanjahu. - Powiedziałem: "Bibi, lepiej bądź ostrożny, bo wkrótce zostaniesz sam".

Izrael niechętny wobec umowy USA - Iran. "Nie mają wyboru"

Według informacji "The Jerusalem Post" izraelskie władze podchodzą z rezerwą do perspektyw nowego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Iranem.

Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela Eyal Zamir podczas posiedzenia rządu oświadczył, że wojsko uważa praktycznie każde porozumienie z Teheranem za niekorzystne.

W rozmowie z "Financial Times" prezydent USA oświadczył, że Izrael nie ma innego wyboru, jak tylko zgodzić się na porozumienie, ponieważ o wszystkim decyduje sam Trump. - On nie będzie miał wyboru. To ja podejmuję decyzje - mówił polityk.

Kilka dni wcześniej Axios donosił, że podczas burzliwej rozmowy telefonicznej Trump ostro skrytykował premiera Izraela za eskalację konfliktu w Libanie. Trump miał nazwać Netanjahu "szalonym" i oskarżył go o niewdzięczność. Republikanin twierdził, że to on pomógł Netanjahu uniknąć więzienia. Przypuszcza się, że chodzi o jego wsparcie podczas procesu izraelskiego polityka w sprawie korupcyjnej.

- Jesteś szalony. Gdyby nie ja, siedziałbyś w więzieniu. Ratuję ci tyłek. Teraz wszyscy cię nienawidzą. Dlatego wszyscy nienawidzą Izraela - przywoływał słowa Trumpa jeden z amerykańskich urzędników.

Źródło: "The Jerusalem Post", "Financial Times", Axios





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