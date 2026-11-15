W skrócie Wojska jemeńskie wycofały się w rejon Adenu, oddając rebeliantom z ugrupowania Huti pełną kontrolę nad strategiczną cieśniną Bab al-Mandab.

Oficjalnym powodem wycofania sił rządowych była konieczność zabezpieczenia stolicy kraju oraz wzmocnienie linii frontu w obliczu nowych zagrożeń.

Przejęcie szlaku przez Hutich oraz trwające problemy w cieśninie Ormuz tworzą realne ryzyko podwójnej blokady dla eksportu ropy z Zatoki Perskiej.

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Informacja o przejęciu kontroli nad cieśniną Bab al-Mandab pojawiła się w niedzielę późnym popołudniem czasu polskiego.

"Krok ten podjęto, uznając za priorytet zabezpieczenie stolicy, Adenu, oraz sąsiednich muhafaz, a także wzmocnienie linii frontu i przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom" - przekazano w oświadczeniu siły rządowe.

Jemen. Cieśnina Bab al-Mandab w rękach Hutich

Jak wskazuje agencja Reutera, wycofanie wojsk jemeńskich w rejon Adenu to nie tylko porażka państwa, ale też Arabii Saudyjskiej, wspierającej ten kraj.

Z oceny dziennikarzy agencji wynika, że decyzja o pozostawieniu cieśniny Bab al-Mandab oznacza prawdopodobny koniec trwającej sześć tygodni kontrofensywy rządowej, której celem było odzyskanie wybrzeża w pobliżu ujścia do Morza Czerwonego - terenu zajętego przez Hutich we wrześniu.

Przypomnijmy, że uderzenie Hutich spowodowało wówczas tąpnięcia na rynku ropy naftowej na świecie oraz pogłębiła kłopoty z jej eksportem na globalne rynki.

Cieśnina Ormuz, teraz Bab al-Mandab. Eksporterzy ropy w tarapatach

Przejęcie kontroli nad rejonem cieśniny daje proirańskim bojownikom bezpośredni wpływ na jeden z najważniejszych szlaków żeglugowych świata, łączący Azję z Europą przez Kanał Sueski - podkreśla agencja Reutera.

W sytuacji, gdy Iran jednocześnie zakłóca ruch w cieśninie Ormuz po drugiej stronie Półwyspu Arabskiego, może to oznaczać podwójną blokadę i odcięcie producentów ropy naftowej z Zatoki Perskiej od głównych szlaków eksportowych.

Jak wskazuje agencja Reutera, zdobycze Huti w Jemenie oraz ataki na Arabię Saudyjską i statki na Morzu Czerwonym w ostatnich miesiącach wzmocniły pozycję Iranu w wojnie na Bliskim Wschodzie z armią USA.



