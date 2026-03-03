Bliski Wschód
Jasna deklaracja Zełenskiego ws. Bliskiego Wschodu. Postawił jednak warunek

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy z prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich i emirem Kataru zapewnił o wsparciu ze strony Ukrainy w związku z irańskimi atakami. Jak ogłosił, będzie wraz z sojusznikami ustalać, jak można "zapewnić skuteczniejszą ochronę życia" na Bliskim Wschodzie. Zełenski podkreślił przy tym, że do współpracy może dojść "tylko bez osłabiania zdolności obronnych Ukrainy".

Wołodymyr Zełenski na tle stolicy Iranu, Teheranu. Widoczny gęsty dym po eksplozji.
Wołodymyr Zełenski rozmawiał z przywódcami Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru o sytuacji na Bliskim WschodzieLeon Neal/Getty Images | Fatemeh Bahrami / ANADOLUAFP

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski poinformował o rozmowach z przywódcami Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru w sprawie irańskich ataków, zapowiadając wspólne ustalenia dotyczące ochrony życia na Bliskim Wschodzie.
  • Zełenski podkreślił, że współpraca Ukrainy z sojusznikami będzie realizowana wyłącznie bez osłabiania jej zdolności obronnych.
  • Rosja i Iran podpisały w 2025 roku traktat o strategicznym partnerstwie oraz zawarły tajną umowę na dostawę przeciwlotniczych zestawów rakietowych.
Wołodymyr Zełenski poinformował, że odbył rozmowy z przywódcami krajów, które obecnie atakowane są przez Iran - prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich i emirem Kataru. - Ukraina solidaryzuje się ze wszystkimi, którzy sprzeciwiają się rozprzestrzenianiu wojny i przemocy - zapewnił na platformie X przywódca Ukrainy.

- Przez dziesięciolecia reżim irański inwestował w niszczenie życia swoich sąsiadów i innych ludzi, gdziekolwiek tylko mógł. To właśnie na tym fundamencie stali się wspólnikami Rosji w wojnie z Ukrainą - dodał Zełenski.

Wojna w Iranie. Zełenski zapowiedział współpracę z krajami Bliskiego Wschodu

Prezydent Ukrainy podkreślił, że "każdy dron 'szahed' na ukraińskim niebie dowodzi, że irański reżim musi ponieść odpowiedzialność za próby niszczenia życia i zabijania ludzi".

- Konieczne jest, aby ci, którzy bronią życia, zwyciężyli w tej konfrontacji - zaznaczył.

    Wołodymyr Zełenski poinformował przy tym, że na poziomie "zespołu ukraińskiego, zespołów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru oraz innych państw" zostanie ustalane, jak wspólnie można "zapewnić skuteczniejszą ochronę życia".

    - Ukraińskie doświadczenie w zwalczaniu dronów 'szahed' jest obecnie najbardziej zaawansowane na świecie, a drony te stanowią główne wyzwanie również w tym regionie (na Bliskim Wschodzie - przyp. red.). Jasne jest, dlaczego tak wiele próśb kierowanych jest do Ukrainy - wyjaśnił.

    Prezydent dodał na koniec, iż każda współpraca, która ma celu ochronę sojuszników, może być realizowana "tylko bez osłabiania naszych zdolności obronnych na Ukrainie".

    - Wojna Rosji z Ukrainą trwa, rosyjskie ataki trwają, a ochrona życia Ukraińców pozostaje naszym priorytetem - zapewnił Wołodymyr Zełenski.

    Rosja i Iran blisko współpracują. Podpisały kontrakt o strategicznym partnerstwie

    Przypomnijmy, że wspomniane drony irańskiej produkcji typu "Shahed" często używane są przez Rosjan do atakowania ukraińskiej infrastruktury i pozycji wojskowych.

    Sama Rosja od dłuższego czasu blisko współpracuje z Iranem. Oba kraje w kwietniu 2025 roku podpisały traktat o strategicznym partnerstwie. Nie zawierał on jednak klauzuli o wzajemnej obronie.

    W grudniu Iran i Rosja podpisały ponadto tajną umowę na dostawę przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych 9K333 Wierba.

    Zgodnie z warunkami umowy Kreml planował dostarczyć Teheranowi 500 wyrzutni i 2,5 tys. pocisków 9M336 w latach 2027-2029, chociaż część tego sprzętu mogła dotrzeć do Iranu tuż przed rozpoczętym w sobotę rano atakiem Stanów zjednoczonych i Izraela.

