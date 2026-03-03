W skrócie Wołodymyr Zełenski poinformował o rozmowach z przywódcami Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru w sprawie irańskich ataków, zapowiadając wspólne ustalenia dotyczące ochrony życia na Bliskim Wschodzie.

Zełenski podkreślił, że współpraca Ukrainy z sojusznikami będzie realizowana wyłącznie bez osłabiania jej zdolności obronnych.

Rosja i Iran podpisały w 2025 roku traktat o strategicznym partnerstwie oraz zawarły tajną umowę na dostawę przeciwlotniczych zestawów rakietowych.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że odbył rozmowy z przywódcami krajów, które obecnie atakowane są przez Iran - prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich i emirem Kataru. - Ukraina solidaryzuje się ze wszystkimi, którzy sprzeciwiają się rozprzestrzenianiu wojny i przemocy - zapewnił na platformie X przywódca Ukrainy.

- Przez dziesięciolecia reżim irański inwestował w niszczenie życia swoich sąsiadów i innych ludzi, gdziekolwiek tylko mógł. To właśnie na tym fundamencie stali się wspólnikami Rosji w wojnie z Ukrainą - dodał Zełenski.

Wojna w Iranie. Zełenski zapowiedział współpracę z krajami Bliskiego Wschodu

Prezydent Ukrainy podkreślił, że "każdy dron 'szahed' na ukraińskim niebie dowodzi, że irański reżim musi ponieść odpowiedzialność za próby niszczenia życia i zabijania ludzi".

- Konieczne jest, aby ci, którzy bronią życia, zwyciężyli w tej konfrontacji - zaznaczył.

Wołodymyr Zełenski poinformował przy tym, że na poziomie "zespołu ukraińskiego, zespołów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru oraz innych państw" zostanie ustalane, jak wspólnie można "zapewnić skuteczniejszą ochronę życia".

- Ukraińskie doświadczenie w zwalczaniu dronów 'szahed' jest obecnie najbardziej zaawansowane na świecie, a drony te stanowią główne wyzwanie również w tym regionie (na Bliskim Wschodzie - przyp. red.). Jasne jest, dlaczego tak wiele próśb kierowanych jest do Ukrainy - wyjaśnił.

Prezydent dodał na koniec, iż każda współpraca, która ma celu ochronę sojuszników, może być realizowana "tylko bez osłabiania naszych zdolności obronnych na Ukrainie".

- Wojna Rosji z Ukrainą trwa, rosyjskie ataki trwają, a ochrona życia Ukraińców pozostaje naszym priorytetem - zapewnił Wołodymyr Zełenski.

Rosja i Iran blisko współpracują. Podpisały kontrakt o strategicznym partnerstwie

Przypomnijmy, że wspomniane drony irańskiej produkcji typu "Shahed" często używane są przez Rosjan do atakowania ukraińskiej infrastruktury i pozycji wojskowych.

Sama Rosja od dłuższego czasu blisko współpracuje z Iranem. Oba kraje w kwietniu 2025 roku podpisały traktat o strategicznym partnerstwie. Nie zawierał on jednak klauzuli o wzajemnej obronie.

W grudniu Iran i Rosja podpisały ponadto tajną umowę na dostawę przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych 9K333 Wierba.

Zgodnie z warunkami umowy Kreml planował dostarczyć Teheranowi 500 wyrzutni i 2,5 tys. pocisków 9M336 w latach 2027-2029, chociaż część tego sprzętu mogła dotrzeć do Iranu tuż przed rozpoczętym w sobotę rano atakiem Stanów zjednoczonych i Izraela.

