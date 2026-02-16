Jak Hamas dał sygnał do ataku? Zdumiewające ustalenia po latach
Bojownicy Hamasu użyli obrazkowych emotikonów, by wysłać sygnał do ataku na Izrael 7 października 2023 roku. Ukryte znaczenie wiadomości rozszyfrowano, kiedy izraelski wywiad zaczął analizować zawartość tysięcy telefonów przejętych od członków Hamasu i zauważył powtarzające się elementy.
W skrócie
- Bojownicy Hamasu wysłali sygnał do ataku na Izrael za pomocą emotikonów ukrytych w wiadomościach WhatsApp.
- Izraelski wywiad wojskowy odkrył znaczenie emotikonów po analizie przejętych telefonów po ataku 7 października 2023 roku.
- W wyniku ataku Hamasu na Izrael zginęło około 1200 osób, a odpowiedź izraelska spowodowała śmierć ponad 80 tys. Palestyńczyków.
Symbole były wplecione w treść pozornie neutralnych wiadomości, wysyłanych za pośrednictwem aplikacji WhatsApp w nocy z 6 na 7 października. Emotikony - głównie serca i gwiazdki - służyły jako sygnały do udania się do punktów zbiórki, pobrania izraelskich kart SIM oraz rozpoczęcia ataku.
Wiadomości wyglądały na zwyczajną korespondencję, przez co nie wzbudzały podejrzeń i nie były monitorowane na bieżąco. Oprócz tego WhatsApp szyfruje wiadomości, co utrudnia wywiadowi wgląd w treści komunikatów w czasie rzeczywistym.
Znaczenie emotikonów zostało rozszyfrowany dopiero po ataku, kiedy izraelski wywiad wojskowy Aman przeanalizował tysiące telefonów przejętych od członków Hamasu i zauważył powtarzające się elementy.
Atak na Izrael po wiadomości w komunikatorze. Hamas planował to wcześniej
Informacje te zostały dopuszczone do publikacji przez izraelską cenzurę wojskową dopiero ponad dwa lata po wydarzeniach z 7 października.
Hamas używał emotikonów przy planowaniu ataków w 2022 i 2023 roku, jednak wówczas nie doszły one do skutku.
7 października 2023 roku Hamas, Palestyński Islamski Dżihad i pomniejsze ugrupowania przeprowadziły atak na Izrael. Zginęło wówczas około 1200 osób, głównie izraelskich cywilów, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy.
Z tej liczby 168 przeżyło i zostało albo wymienionych na palestyńskich więźniów, albo odbitych przez armię.
W odpowiedzi Izrael przeprowadził ofensywę wojskową, w wyniku której zginęło ponad 80 tys. Palestyńczyków, a 171 tys. zostało rannych.