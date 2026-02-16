W skrócie Bojownicy Hamasu wysłali sygnał do ataku na Izrael za pomocą emotikonów ukrytych w wiadomościach WhatsApp.

Izraelski wywiad wojskowy odkrył znaczenie emotikonów po analizie przejętych telefonów po ataku 7 października 2023 roku.

W wyniku ataku Hamasu na Izrael zginęło około 1200 osób, a odpowiedź izraelska spowodowała śmierć ponad 80 tys. Palestyńczyków.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Symbole były wplecione w treść pozornie neutralnych wiadomości, wysyłanych za pośrednictwem aplikacji WhatsApp w nocy z 6 na 7 października. Emotikony - głównie serca i gwiazdki - służyły jako sygnały do udania się do punktów zbiórki, pobrania izraelskich kart SIM oraz rozpoczęcia ataku.

Wiadomości wyglądały na zwyczajną korespondencję, przez co nie wzbudzały podejrzeń i nie były monitorowane na bieżąco. Oprócz tego WhatsApp szyfruje wiadomości, co utrudnia wywiadowi wgląd w treści komunikatów w czasie rzeczywistym.

Znaczenie emotikonów zostało rozszyfrowany dopiero po ataku, kiedy izraelski wywiad wojskowy Aman przeanalizował tysiące telefonów przejętych od członków Hamasu i zauważył powtarzające się elementy.

Atak na Izrael po wiadomości w komunikatorze. Hamas planował to wcześniej

Informacje te zostały dopuszczone do publikacji przez izraelską cenzurę wojskową dopiero ponad dwa lata po wydarzeniach z 7 października.

Hamas używał emotikonów przy planowaniu ataków w 2022 i 2023 roku, jednak wówczas nie doszły one do skutku.

7 października 2023 roku Hamas, Palestyński Islamski Dżihad i pomniejsze ugrupowania przeprowadziły atak na Izrael. Zginęło wówczas około 1200 osób, głównie izraelskich cywilów, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy.

Z tej liczby 168 przeżyło i zostało albo wymienionych na palestyńskich więźniów, albo odbitych przez armię.

W odpowiedzi Izrael przeprowadził ofensywę wojskową, w wyniku której zginęło ponad 80 tys. Palestyńczyków, a 171 tys. zostało rannych.

"Prezydenci i premierzy" o kłopotach Polski 2050 Polsat News