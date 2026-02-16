Bliski Wschód
Bliski Wschód

Jak Hamas dał sygnał do ataku? Zdumiewające ustalenia po latach

Jakub Krzywiecki

Oprac.: Jakub Krzywiecki

Bojownicy Hamasu użyli obrazkowych emotikonów, by wysłać sygnał do ataku na Izrael 7 października 2023 roku. Ukryte znaczenie wiadomości rozszyfrowano, kiedy izraelski wywiad zaczął analizować zawartość tysięcy telefonów przejętych od członków Hamasu i zauważył powtarzające się elementy.

Grupa ratowników w kaskach i kamizelkach ochronnych biegnie z lądowiska polowego, zbliżając się do śmigłowca wojskowego stojącego na trawiastym terenie, w tle widoczne drzewa i zabudowania.
Akcja ewakuacyjna w Izraelu po ataku Hamasu 7 października 2023 rokuMENAHEM KAHANAAFP

W skrócie

  • Bojownicy Hamasu wysłali sygnał do ataku na Izrael za pomocą emotikonów ukrytych w wiadomościach WhatsApp.
  • Izraelski wywiad wojskowy odkrył znaczenie emotikonów po analizie przejętych telefonów po ataku 7 października 2023 roku.
  • W wyniku ataku Hamasu na Izrael zginęło około 1200 osób, a odpowiedź izraelska spowodowała śmierć ponad 80 tys. Palestyńczyków.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Symbole były wplecione w treść pozornie neutralnych wiadomości, wysyłanych za pośrednictwem aplikacji WhatsApp w nocy z 6 na 7 października. Emotikony - głównie serca i gwiazdki - służyły jako sygnały do udania się do punktów zbiórki, pobrania izraelskich kart SIM oraz rozpoczęcia ataku.

Wiadomości wyglądały na zwyczajną korespondencję, przez co nie wzbudzały podejrzeń i nie były monitorowane na bieżąco. Oprócz tego WhatsApp szyfruje wiadomości, co utrudnia wywiadowi wgląd w treści komunikatów w czasie rzeczywistym.

Zobacz również:

USA ogłaszają kolejną fazę planu pokojowego dla Strefy Gazy
Bliski Wschód

Administracja USA ogłasza. Kolejny etap planu pokojowego

Marta Stępień
Marta Stępień

    Znaczenie emotikonów zostało rozszyfrowany dopiero po ataku, kiedy izraelski wywiad wojskowy Aman przeanalizował tysiące telefonów przejętych od członków Hamasu i zauważył powtarzające się elementy.

    Atak na Izrael po wiadomości w komunikatorze. Hamas planował to wcześniej

    Informacje te zostały dopuszczone do publikacji przez izraelską cenzurę wojskową dopiero ponad dwa lata po wydarzeniach z 7 października.

    Hamas używał emotikonów przy planowaniu ataków w 2022 i 2023 roku, jednak wówczas nie doszły one do skutku.

    7 października 2023 roku Hamas, Palestyński Islamski Dżihad i pomniejsze ugrupowania przeprowadziły atak na Izrael. Zginęło wówczas około 1200 osób, głównie izraelskich cywilów, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy.

    Z tej liczby 168 przeżyło i zostało albo wymienionych na palestyńskich więźniów, albo odbitych przez armię.

    W odpowiedzi Izrael przeprowadził ofensywę wojskową, w wyniku której zginęło ponad 80 tys. Palestyńczyków, a 171 tys. zostało rannych.

    Zobacz również:

    Druga rocznica ataku Hamasu na Izrael
    Bliski Wschód

    Dwa lata od ataku Hamasu. Rodziny ofiar oddały hołd

    Dawid Kryska
    Dawid Kryska
    "Prezydenci i premierzy" o kłopotach Polski 2050Polsat News

    Najnowsze