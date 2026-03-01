W skrócie Donald Trump zadeklarował, że operacja przeciw Iranowi ma potrwać około czterech tygodni lub mniej.

Trump poinformował, że planuje rozmowy z rodzinami poległych amerykańskich żołnierzy, ale nie określił, czy pojawi się na ceremonii w Delaware.

Biały Dom potwierdził trwające bombardowanie Iranu, a Trump wyraził nadzieję na przyszłą demokrację w tym kraju.

- To zawsze był proces czterotygodniowy. Zakładaliśmy, że to potrwa około czterech tygodni. Zawsze chodziło o czterotygodniowy proces więc - jakkolwiek silnym i dużym krajem jest Iran - zajmie to cztery tygodnie lub mniej - powiedział prezydent brytyjskiemu dziennikowi "Daily Mail".

Trump ocenił, że amerykańsko-izraelska operacja dotychczas "idzie całkiem dobrze". Odnosząc się do trzech zabitych amerykańskich żołnierzy, przywódca USA powiedział, że "to świetni ludzie, z wybitnym dorobkiem".

Atak na Iran. Donald Trump zapowiedział, ile potrwa operacja

Polityk stwierdził także, że porozmawia z rodzinami zabitych, lecz nie zadeklarował jednoznacznie, czy weźmie udział w tradycyjnej ceremonii przywitania ich ciał w bazie Delaware.

Pytany o zapowiadane przez niego wcześniej rozmowy z nowymi przywódcami Iranu, Trump odparł, że nie wie, kiedy do nich dojdzie. - Oni chcą rozmawiać, ale powiedziałem: powinniście byli rozmawiać w minionym tygodniu, nie w tym tygodniu - zaznaczył.

Biały Dom podkreślił w oświadczeniu, że choć prezydent zamierza odbyć rozmowy z Teheranem, to na razie bombardowanie Iranu trwa nieprzerwanie.

Trump twierdząco odpowiedział też na pytanie, czy ma nadzieję, że w Iranie nastanie demokracja. - Będzie bardzo ciekawe to obserwować. Ale wiele rzeczy może się wydarzyć i wiele pozytywnych rzeczy może się wydarzyć - dodał.

