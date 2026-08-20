W skrócie Izraelski minister bezpieczeństwa Itamar Ben Gwir wskazał na powstające konstrukcje przy więzieniu jako miejsca egzekucji skazanych.

Kompleks, wyposażony w kabiny widokowe, ma służyć do wykonywania kar śmierci na Palestyńczykach skazanych przez sądy wojskowe za przestępstwa terrorystyczne.

Przyjęta przez Kneset ustawa nie dotyczy żydowskich ekstremistów.

Wypowiedzi ministra Ben Gwira spotkały się z międzynarodowym potępieniem i skutkowały nałożeniem sankcji oraz zakazem wjazdu do niektórych krajów.

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Minister bezpieczeństwa Izraela Itamar Ben Gwir opublikował w mediach społecznościowych wideo z wizyty na placu budowy. Właśnie tam "będą wykonywane egzekucje na terrorystach" - zakomunikował. W tle widać wylewane fundamenty.

Z informacji "The Guardian" wynika, że kompleks szubienic powstaje na zagrodzonym terenie, prawdopodobnie w pobliżu więzienia.

Izrael: Itamar Ben Gwir pokazał budowę miejsca straceń

- Obiecałem pogorszyć warunki przetrzymywania terrorystów w więzieniach - dotrzymaliśmy słowa - mówi Ben Gwir. - Obiecałem uchwalić ustawę o karze śmierci dla terrorystów - zrobiliśmy to. A teraz zaczynają nabierać kształtu również miejsca egzekucji przez powieszenie - oświadcza izraelski minister.

Polityk zaznaczył, że ostateczny wymiar kary będzie dotyczył wyłącznie skazanych przez sądy wojskowe za przestępstwa terrorystyczne Palestyńczyków. Przepisy nie będą mieć zastosowania do żydowskich ekstremistów, oskarżanych o podobne przewinienia.

Ben Gwir powiedział również, że obiekt zostanie wyposażony w "kabiny widokowe", z których rodziny ofiar będą mogły obserwować wykonanie wyroku.

Najwyższa możliwa kara będzie dotyczyć tylko Palestyńczyków

Doniesienia o budowie kompleksu pojawiły się po uchwaleniu przez Izrael nowej ustawy. Nakłada ona na sądy wojskowe obowiązek orzekania kary śmierci jako jedynego możliwego wyroku, chyba że sąd stwierdzi istnienie szczególnych okoliczności pozwalających na wyrok dożywocia.

Żydzi są w praktyce chronieni przed najwyższym wymiarem kary przepisem, który ogranicza stosowanie ustawy wyłącznie do zbrodni popełnionych z "zamiarem zaprzeczenia istnieniu państwa Izrael".

Przyjęta przez Kneset stosunkiem głosów 62 do 48 ustawa spotkała się z powszechnym międzynarodowym potępieniem. Tymczasem Ben Gwir, główny pomysłodawca projektu, w maju świętował swoje 50. urodziny tortem z lukrowaną grafiką pętli.

Potępiają skandaliczne słowa izraelskiego ministra. "Nie do przyjęcia"

Izraelski minister został już objęty sankcjami przez Wielką Brytanię, Francję i Irlandię. W Polsce ma pięcioletni zakaz wjazdu.

Ben-Gwor kilka dni temu wywołał burzę skandaliczną wypowiedzią nawołującą do przeprowadzania nocnych zabójstw Palestyńczyków w Strefie Gazy.

- Uważam, że powinniśmy przeprowadzać od 30 do 40 ukierunkowanych zabójstw każdej nocy - mówił. - Nie tylko tych, którzy stanowią bezpośrednie zagrożenie. Są tam ludzie, którzy nie zasługują na życie. To nawet nie są ludzie - dorzucił.

Szef MSZ Francji Jean-Noël Barrot uznał słowa polityka za "nie do przyjęcia". Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że zdecydowanie potępia "nieludzkie apele ministra Ben Gwira, które naruszają prawo międzynarodowe".

Sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres, określił wypowiedzi Ben Gwira jako "przerażające", "skandaliczne", "dehumanizujące" i "niebezpieczne".

Źródło: "The Guardian", Interia



