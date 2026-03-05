W skrócie Izraelski minister finansów Becalel Smotrich zagroził zniszczeniem południowych przedmieść Bejrutu grożąc, że będą one wyglądały jak Strefa Gazy.

Izraelska armia wydała ostrzeżenie o zbliżających się atakach i wezwała mieszkańców kilku dzielnic na południu Bejrutu do ewakuacji.

Reuters poinformował, że w centrum miasta gromadzą się ludzie, którzy opuścili swoje domy ze względu na ryzyko izraelskich ataków.

Izraelski minister finansów Becalel Smotrich zagroził w czwartek, że Izrael niedługo zniszczy południowe przedmieścia Bejrutu, które są uznawane za jedną z twierdz libańskiego Hezbollahu, wspierającego Iran w trwającej wojnie na Bliskim Wschodzie.

Bliski Wschód. Izrael odgraża się Libanowi. "Jak Strefa Gazy"

- Chcieliście sprowadzić na nas piekło, ale sprowadziliście piekło na siebie. Ad-Dahija (południowe przedmieścia Bejrutu - red.), będzie wyglądać jak Chan Junus (miasto położone południowej części Strefy Gazy - red.). Nasi mieszkańcy północy będą niedługo żyć w ciszy, pokoju i bezpieczeństwie - stwierdził Smotrich na nagraniu z granicy izraelsko-libańskiej.

- Hezbollah popełnił błąd i zapłaci wysoką cenę. Uderzamy w głowę ośmiornicy w Iranie, a w tym samym czasie odcinamy również rękę Hezbollahu - dodał.

Liban. Izrael wzywa do ewakuacji mieszkańców

Wcześniej izraelska armia wydała ostrzeżenie do mieszkańców południowych przedmieść Bejrutu przed nadchodzącymi atakami. Rzecznik prasowy IDF Awiczaj Adrae wezwał mieszkańców dzielnic Bourj Brajneh, Al-Hadeth, Haret Hreik i Shiyah do ewakuacji na północ.

"Uwaga: Macie zakaz podróżowania na południe. Jakiekolwiek podróżowanie na południe może stanowić zagrożenie dla waszego życia (...). Ratujcie swoje życia, ewakuujcie się natychmiast" - napisał.

Wezwanie do ewakuacji z południowych regionów Libanu zostało opublikowane przez izraelską armię już w środę. Wtedy teren ewakuacji objął niemal 8 proc. terytorium kraju.

Reuters informuje, że w związku z ewakuacją południa Bejrutu, w centrum miasta w pobliżu morza gromadzi się wiele osób, które musiały opuścić swoje domy w związku z ryzykiem izraelskich ataków.

Źródła: AFP, Reuters

