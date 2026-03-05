!criticalCSS &&
Bliski Wschód
Bliski Wschód

Izraelski minister grozi Libanowi. "Będzie jak w Strefie Gazy"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Południowe przedmieścia Bejrutu będą niedługo przypominać Strefę Gazy - ostrzegł izraelski minister finansów Becalel Smotrich. Z kolei wcześniej izraelska armia wezwała mieszkańców okolic libańskiej stolicy do ewakuacji, sugerując, że może tam dojść do bombardowań celów należących do Hezbollahu.

Izraelski minister finansów Becalel Smotrich grozi Libanowi atakami na Bejrut. Armia Izraela wzywa do ewakuacji mieszkańców
Izraelski minister finansów Becalel SmotrichMENAHEM KAHANAAFP

W skrócie

  • Izraelski minister finansów Becalel Smotrich zagroził zniszczeniem południowych przedmieść Bejrutu grożąc, że będą one wyglądały jak Strefa Gazy.
  • Izraelska armia wydała ostrzeżenie o zbliżających się atakach i wezwała mieszkańców kilku dzielnic na południu Bejrutu do ewakuacji.
  • Reuters poinformował, że w centrum miasta gromadzą się ludzie, którzy opuścili swoje domy ze względu na ryzyko izraelskich ataków.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Izraelski minister finansów Becalel Smotrich zagroził w czwartek, że Izrael niedługo zniszczy południowe przedmieścia Bejrutu, które są uznawane za jedną z twierdz libańskiego Hezbollahu, wspierającego Iran w trwającej wojnie na Bliskim Wschodzie.

Bliski Wschód. Izrael odgraża się Libanowi. "Jak Strefa Gazy"

- Chcieliście sprowadzić na nas piekło, ale sprowadziliście piekło na siebie. Ad-Dahija (południowe przedmieścia Bejrutu - red.), będzie wyglądać jak Chan Junus (miasto położone południowej części Strefy Gazy - red.). Nasi mieszkańcy północy będą niedługo żyć w ciszy, pokoju i bezpieczeństwie - stwierdził Smotrich na nagraniu z granicy izraelsko-libańskiej.

Zobacz również:

Iran. Hezbollah zaatakował Izrael. Celem baza niedaleko Tel Awiwu
Bliski Wschód

Sojusznicy Iranu zaatakowali Izrael. Zapowiadali odwet

Dorota Hilger
Dorota Hilger

    - Hezbollah popełnił błąd i zapłaci wysoką cenę. Uderzamy w głowę ośmiornicy w Iranie, a w tym samym czasie odcinamy również rękę Hezbollahu - dodał.

    Liban. Izrael wzywa do ewakuacji mieszkańców

    Wcześniej izraelska armia wydała ostrzeżenie do mieszkańców południowych przedmieść Bejrutu przed nadchodzącymi atakami. Rzecznik prasowy IDF Awiczaj Adrae wezwał mieszkańców dzielnic Bourj Brajneh, Al-Hadeth, Haret Hreik i Shiyah do ewakuacji na północ.

    "Uwaga: Macie zakaz podróżowania na południe. Jakiekolwiek podróżowanie na południe może stanowić zagrożenie dla waszego życia (...). Ratujcie swoje życia, ewakuujcie się natychmiast" - napisał.

    Wezwanie do ewakuacji z południowych regionów Libanu zostało opublikowane przez izraelską armię już w środę. Wtedy teren ewakuacji objął niemal 8 proc. terytorium kraju.

    Reuters informuje, że w związku z ewakuacją południa Bejrutu, w centrum miasta w pobliżu morza gromadzi się wiele osób, które musiały opuścić swoje domy w związku z ryzykiem izraelskich ataków.

    Źródła: AFP, Reuters

    Zobacz również:

    Puste ulice Jerozolimy, kolaż: M. Piasecka
    Publicystyka

    Kiedy wyją syreny, Ayala nie biegnie do schronu. Reportaż z Jerozolimy

    Tomasz Sajewicz
    Tomasz Sajewicz
    Leśkiewicz w "Graffiti" o szczegółach "SAFE 0": Prezydent nie czuje presji, czuje odpowiedzialnośćPolsat News

    Najnowsze