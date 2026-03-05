W skrócie Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela Eyal Zamir ogłosił przejście do kolejnej fazy operacji przeciwko Iranowi, podczas której przewidziano dalszą likwidację potencjału militarnego Teheranu.

Izrael i Stany Zjednoczone prowadzą wspólną kampanię atakując wybrane cele wojskowe w Iranie. Do tej pory zniszczono ponad 60 proc. wyrzutni rakiet balistycznych i 80 proc. systemów obrony powietrznej, a także przeprowadzono 2500 uderzeń lotniczych.

W odpowiedzi na działania izraelsko-amerykańskie Teheran rozpoczął ataki odwetowe pod kryptonimem "Prawdziwa Obietnica IV".

Szef izraelskiej armii poinformował, że amerykańsko-izraelska kampania przeciwko Iranowi wkracza w kolejną fazę, a jej celem jest dalsza likwidacja potencjału militarnego Teheranu.

- Przechodzimy teraz do kolejnej fazy operacji. W tej fazie będziemy dalej demontować reżim i jego potencjał militarny. Czekają nas kolejne niespodzianki, których nie zamierzam ujawniać - powiedział Eyal Zamir na antenie izraelskiej telewizji.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Szef izraelskiej armii opowiedział o postępach w Iranie

Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela ujawnił jednocześnie, że w trakcie toczących się walk zniszczono ponad 60 proc. wyrzutni rakiet balistycznych oraz 80 proc. systemów obrony powietrznej.

- Lotnictwo izraelskie przeprowadziło 2500 uderzeń i zrzuciło ponad 6 tys. pocisków - poinformował, po czym dodał, że Izrael "osiągnął niemal całkowitą przewagę powietrzną nad Iranem".

Szef izraelskiej armii przekazał także, że wydał rozkaz rozszerzenia obszaru kontrolowanego przez Izrael w południowym Libanie. Decyzję podjęto w związku z nasileniem się trwających działań wojennych przeciwko Hezbollahowi.

- Atakujemy z siłą na linii frontu i głębiej w Libanie. Poleciłem izraelskim siłom zbrojnym posuwać się naprzód i pogłębiać linię kontroli wzdłuż granicy, jednocześnie zajmując pozycje w kluczowych punktach w południowym Libanie - mówił Eyal Zamir.

Iran. Izrael planuje kontynuować ataki przez co najmniej dwa tygodnie

Przypomnijmy, że od soboty Izrael i Stany Zjednoczone prowadzą ataki na wybrane cele wojskowe w Iranie w ramach wspólnej kampanii, której Izrael nadał kryptonim "Ryczący Lew", a USA - "Epicka Furia".

Serwis Times of Israel podał w środę, że w ramach akcji Izrael planuje co najmniej dwa tygodnie kolejnych działań militarnych. W ich trakcie planowane jest zniszczenie tysięcy celów w Iranie.

Wysoki rangą przedstawiciel izraelskiego lotnictwa przekazał ponadto w rozmowie z przytaczanym serwisem, że amerykańsko-izraelskie wojska zabiły tysiące żołnierzy irańskich.

W odpowiedzi na działania Izraela i Stanów Zjednoczonych Teheran rozpoczął ataki odwetowe pod kryptonimem "Prawdziwa Obietnica IV". Mimo trwających działań amerykańscy dowódcy utrzymują, iż możliwości Iranu "gwałtownie maleją".

Źródła: AFP, Times of Israel

