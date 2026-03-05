!criticalCSS &&
Izraelski dowódca zapowiedział. "Przechodzimy do kolejnej fazy"

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

- Przechodzimy do kolejnej fazy operacji - zapowiedział szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela Eyal Zamir, odnosząc się do trwającego na Bliskim Wschodzie konfliktu. Dowódca podkreślił przy tym, że "czekają nas kolejne niespodzianki", których na ten moment nie zamierza ujawniać. Izrael kontynuuje bowiem swoje ataki na Iran w ramach akcji "Ryczący Lew". Teheran jednak nie zamierza się poddawać.

Izraelscy żołnierze w mundurach na tle miasta z gęstym dymem unoszącym się po bombardowaniu.
Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela Eyal Zamir zapowiedział kolejną fazę działań w Iranie Nasser Ishtayeh/SOPA Images/LightRocket | Getty Images | Mahsa / Middle East Images AFP

W skrócie

  • Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela Eyal Zamir ogłosił przejście do kolejnej fazy operacji przeciwko Iranowi, podczas której przewidziano dalszą likwidację potencjału militarnego Teheranu.
  • Izrael i Stany Zjednoczone prowadzą wspólną kampanię atakując wybrane cele wojskowe w Iranie. Do tej pory zniszczono ponad 60 proc. wyrzutni rakiet balistycznych i 80 proc. systemów obrony powietrznej, a także przeprowadzono 2500 uderzeń lotniczych.
  • W odpowiedzi na działania izraelsko-amerykańskie Teheran rozpoczął ataki odwetowe pod kryptonimem "Prawdziwa Obietnica IV".
Szef izraelskiej armii poinformował, że amerykańsko-izraelska kampania przeciwko Iranowi wkracza w kolejną fazę, a jej celem jest dalsza likwidacja potencjału militarnego Teheranu.

- Przechodzimy teraz do kolejnej fazy operacji. W tej fazie będziemy dalej demontować reżim i jego potencjał militarny. Czekają nas kolejne niespodzianki, których nie zamierzam ujawniać - powiedział Eyal Zamir na antenie izraelskiej telewizji.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Szef izraelskiej armii opowiedział o postępach w Iranie

Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela ujawnił jednocześnie, że w trakcie toczących się walk zniszczono ponad 60 proc. wyrzutni rakiet balistycznych oraz 80 proc. systemów obrony powietrznej.

- Lotnictwo izraelskie przeprowadziło 2500 uderzeń i zrzuciło ponad 6 tys. pocisków - poinformował, po czym dodał, że Izrael "osiągnął niemal całkowitą przewagę powietrzną nad Iranem".

    Szef izraelskiej armii przekazał także, że wydał rozkaz rozszerzenia obszaru kontrolowanego przez Izrael w południowym Libanie. Decyzję podjęto w związku z nasileniem się trwających działań wojennych przeciwko Hezbollahowi.

    - Atakujemy z siłą na linii frontu i głębiej w Libanie. Poleciłem izraelskim siłom zbrojnym posuwać się naprzód i pogłębiać linię kontroli wzdłuż granicy, jednocześnie zajmując pozycje w kluczowych punktach w południowym Libanie - mówił Eyal Zamir.

    Iran. Izrael planuje kontynuować ataki przez co najmniej dwa tygodnie

    Przypomnijmy, że od soboty Izrael i Stany Zjednoczone prowadzą ataki na wybrane cele wojskowe w Iranie w ramach wspólnej kampanii, której Izrael nadał kryptonim "Ryczący Lew", a USA - "Epicka Furia".

    Serwis Times of Israel podał w środę, że w ramach akcji Izrael planuje co najmniej dwa tygodnie kolejnych działań militarnych. W ich trakcie planowane jest zniszczenie tysięcy celów w Iranie.

    Wysoki rangą przedstawiciel izraelskiego lotnictwa przekazał ponadto w rozmowie z przytaczanym serwisem, że amerykańsko-izraelskie wojska zabiły tysiące żołnierzy irańskich.

    W odpowiedzi na działania Izraela i Stanów Zjednoczonych Teheran rozpoczął ataki odwetowe pod kryptonimem "Prawdziwa Obietnica IV". Mimo trwających działań amerykańscy dowódcy utrzymują, iż możliwości Iranu "gwałtownie maleją".

    Źródła: AFP, Times of Israel

