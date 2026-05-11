W skrócie Armia Izraela poinformowała, że żołnierz, który znieważył figurę Matki Boskiej w libańskiej wiosce Debel, został ukarany 21 dniami aresztu, a filmujący go kolega otrzymał 14 dni aresztu.

Wcześniej w tej samej wiosce żołnierze izraelscy zniszczyli figurę Jezusa. IDF zapewnia, że żołnierzom przed wyruszeniem w teren przypominane są procedury wobec instytucji i symboli religijnych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski potępiło kolejne przypadki znieważania uczuć religijnych przez izraelskich żołnierzy, podkreślając konieczność poszanowania wolności religijnej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W ubiegłym tygodniu media społecznościowe obiegło zdjęcie, na którym izraelski żołnierz znieważa figurkę Matki Boskiej w libańskiej wiosce Debel. Mężczyzna obejmował figurę i przykładał do jej ust papierosa. W poniedziałek IDF poinformowało o zakończeniu dochodzenia w tej sprawie.

"Żołnierz, który został sfilmowany podczas popełniania tego czynu, został skazany na 21 dni aresztu, a żołnierz, który sfilmował to zdarzenie, na 14 dni aresztu" - przekazała armia Izraela.

"Siły Obronne Izraela traktują ten incydent bardzo poważnie i szanują wolność wyznania i kultu, a także miejsca święte i symbole religijne wszystkich wyznań i społeczności. Procedury dotyczące postępowania wobec instytucji i symboli religijnych są regularnie przypominane żołnierzom przed wkroczeniem na odpowiednie tereny" - podało IDF w oświadczeniu.

Areszt dla żołnierzy z Izraela, którzy znieważyli figurę Matki Boskiej

Incydent z figurą Matki Boskiej to drugi w ostatnim czasie skandal, jaki wybucha w związku ze znieważaniem przez izraelskich żołnierzy symboli chrześcijańskiego kultu religijnego. Wcześniej IDF ukarało 30 dniami aresztu żołnierzy odpowiedzialnych za zniszczenie figury Jezusa w tej samej libańskiej wiosce.

Na incydenty w Debel, na terenie okupowanego przez Izrael południowego Libanu, zareagowało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Szef resortu Radosław Sikorski stwierdził, że żołnierze z Izraela "wymagają szkolenia w szacunku do innych religii i kultur".

"Kolejne ofiary w strefie Gazy oraz ekscesy osadników na Zachodnim Brzegu też są niedopuszczalne. Jako 'occupying power' Izrael odpowiada za traktowanie ludzi, nad którymi sprawuje kontrolę" - przekazał szef polskiej dyplomacji.

Kolejny incydent z udziałem żołnierza Izraela. Polskie MSZ wyraziło oburzenie

W osobnym komunikacie MSZ wyraziło oburzenie "kolejnym przypadkiem znieważenia uczuć religijnych przez żołnierza Izraelskich Sił Obrony" i przypomniało, że zasada wolności religijnej zapisana w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka znalazła odzwierciedlenie w Deklaracji Niepodległości Izraela z 1948 roku.

"Kolejny incydent z udziałem przedstawiciela Państwa Izrael, naruszający uczucia religijne chrześcijan, nie tworzy atmosfery sprzyjającej pokojowi na Bliskim Wschodzie i rozwojowi współpracy" - podał resort.

Polityk PiS o Hołowni: Chcą go zniszczyć, już jest niewygodny, ma własne zdanie Polsat News Polsat News