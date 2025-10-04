Na rozkaz izraelskiego rządu w nocy z piątku na sobotę Izraelskie Siły Obronne (IDF) przeszły w Strefie Gazy wyłącznie na działania defensywne. Tym samym wstrzymany został plan przejęcia kontroli nad miastem Gaza.

Premier Binjamin Netanjahu ogłosił, że Izrael "przygotowuje się do natychmiastowego wdrożenia pierwszej fazy planu pokojowego Trumpa dotyczącego uwolnienia wszystkich zakładników".

W komunikacie wydanym przez jego biuro Netanjahu dodał, że Izrael "będzie kontynuował pracę w pełnej koordynacji z Prezydentem [Trumpem] i jego zespołem, aby zakończyć wojnę zgodnie z zasadami ustalonymi przez Izrael, które są zbieżne z wizją Prezydenta Trumpa" - podaje serwis Haaretz.

Oświadczenie pojawiło się po tym, jak Donald Trump stwierdził, że Hamas jest "gotowy na pokój" i wezwał Izrael, by "zaprzestać bombardowań, abyśmy mogli szybko zapewnić uwolnienie zakładników".

Wojna w Strefie Gazy. Izraelska armia wstrzymuje działania ofensywne

Izraelska armia potwierdziła później te informacje, wydając komunikat o rozpoczęciu "gotowości do wdrożenia pierwszej fazy planu Trumpa". Jednocześnie IDF podkreśliły, że bezpieczeństwo własnych żołnierzy pozostaje priorytetem.

W oficjalnym oświadczeniu Hamas zadeklarował gotowość do uwolnienia wszystkich izraelskich zakładników, żywych i martwych. Ugrupowanie potwierdziło, że jest gotowe rozpocząć negocjacje w sprawie szczegółów planu pokojowego Trumpa.

Hamas wyraził także wolę przekazania władzy nad Gazą niezależnemu palestyńskiemu organowi. Miałoby się to odbyć w ramach "narodowej koordynacji i w oparciu o arabsko-islamskie wsparcie".

Zgodnie z planem Trumpa, administracja Gazy w okresie przejściowym miałaby zostać przekazana "komitetowi palestyńskiemu", nadzorowanemu przez ciało międzynarodowe - "Radę Pokoju", której przewodniczyliby sam Donald Trump i były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair.

Ważnym punktem planu Trumpa jest kwestia wojsk Izraela. Armia izraelska nie będzie zobowiązana do pełnego wycofania się z Gazy w trakcie pierwszej i drugiej fazy porozumienia. Ma to nastąpić dopiero w nieokreślonym momencie w przyszłości, kiedy Gaza zostanie uznana za "odpowiednio zabezpieczoną przed jakimkolwiek odradzającym się zagrożeniem terrorystycznym".

Rzecznik izraelskiej armii, komunikujący się w języku arabskim, wydał ostrzeżenie dla mieszkańców miasta Gaza, podkreślając, że teren ten pozostaje "niebezpieczną" strefą walk - przekazała agencja Reuters.

W poście zamieszczonym na platformie X wezwał mieszkańców, by unikali przemieszczania się na północ Strefy Gazy i nie zbliżali się do żadnych obszarów, na których operuje wojsko.

Źródła: Haaretz / Reuters

