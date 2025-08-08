Decyzja o okupacji Gazy zapadła po ponad 10 godzinach konsultacji w gabinecie bezpieczeństwa. To pierwszy etap ofensywy, która może obejmować okupację całej Strefy Gazy przez Siły Obronne Izraela - zaznacza portal Axios.

Izrael chce okupacji Gazy. Palestyńczycy mają opuścić miasto

"Izraelskie Siły Obronne przygotowują się do przejęcia kontroli nad miastem Gaza, jednocześnie dostarczając pomoc humanitarną cywilnym mieszkańcom poza strefą działań wojennych" - brzmi komunikat wydany przez kancelarię premiera Izraela Binjamina Netanjahu.

Prezydent USA Donald Trump zdecydował, że nie będzie interweniował w tej sprawie, by izraelski rząd mógł podejmować samodzielnie decyzję - przekazali amerykańscy urzędnicy.

Izraelskie siły mają skierować nakazy opuszczenia regionu przed nową ofensywą do około miliona Palestyńczyków w mieście Gaza i okolicach.

Bliski Wschód. Netanjahu zamierza zająć całą Strefę Gazy

W czwartkowych wywiadach dla zagranicznych mediów izraelski premier potwierdził, że zamierza zająć całość palestyńskiego terytorium, które jednak nie zostanie anektowane. Po usunięciu stamtąd Hamasu władza ma być przekazana bliżej niesprecyzowanej administracji cywilnej.

Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestowały w czwartek wieczorem tysiące Izraelczyków, uznając, że nowa ofensywa narazi na śmierć ok. 20 pozostających przy życiu zakładników, którzy są wciąż więzieni w Strefie Gazy.

Miasto Gaza, na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, położone w północnej części enklawy, to największe miasto i stolica Strefy Gazy. Jest terenem działań wojennych od ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku. Przed wybuchem wojny miasto Gaza zamieszkiwało ok. 650 tys. osób.

