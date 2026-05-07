W skrócie W wyniku izraelskiego nalotu na południowe przedmieścia Bejrutu zginął Malek Balut, dowódca elitarnej jednostki Hezbollahu, Sił Radwan.

Izrael przeprowadził taki atak po raz pierwszy od czasu zawieszenia broni ogłoszonego 16 kwietnia między Izraelem a Hezbollahem.

Od 16 kwietnia, mimo oficjalnego rozejmu, ONZ podaje, że w izraelskich atakach w Libanie zginęło co najmniej 380 osób.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Celem ataku, przeprowadzonego w środę wieczorem, było mieszkanie, w którym odbywało się spotkanie członków Sił Radwan - twierdzi anonimowe źródło bezpieczeństwa, bliskie tej proirańskiej organizacji, cytowane przez AFP.

Liban: Izrael wyeliminował dowódcę elitarnej jednostki Hezbollahu

Radwan to elitarna jednostka sponsorowanego przez Iran Hezbollahu, skupiająca się na operacjach przygranicznych i infiltracji terytorium Izraela.

W ataku zginął Malek Balut, dowódca tej elitarnej jednostki Hezbollahu - poinformowało agencję AFP źródło.

Pierwszy taki atak Izraela na Liban od rozejmu z Hezbollahem

O niemal pewnej śmierci Baluta poinformował również izraelski nadawca publiczny Kan.

Bejrut został zaatakowany po raz pierwszy od ogłoszenia 16 kwietnia zawieszenia broni między Izraelem a Hezbollahem. Poprzednie ataki na miasto miały miejsce 8 kwietnia, gdy seria izraelskich nalotów, w tym na centrum Bejrutu, zabiła ponad 350 osób.

Południowe, w większości zamieszkane przez szyitów dzielnice Bejrutu, znane jako Dahije, są uznawane przez Izrael za bastion Hezbollahu. W praktyce jest to jednak gęsto zaludniona część miasta, gdzie mieszka także ludność niezwiązana z ugrupowaniem.

Bliski Wschód. Wymiana ognia między Izraelem a Hezbollahem

Od 16 kwietnia między Izraelem a Hezbollahem formalnie obowiązuje rozejm uzgodniony przez przedstawicieli Izraela i Libanu przy amerykańskiej mediacji. Mimo to Izrael niemal codziennie przeprowadza ataki na południe i inne części Libanu, a wspierany przez Iran Hezbollah atakuje izraelskie siły stacjonujące w Libanie oraz cele na północy Izraela.

Podczas obowiązywania zawieszenia broni w izraelskich atakach w Libanie zginęło według ONZ co najmniej 380 osób.

Według danych libańskiego ministerstwa zdrowia, izraelskie naloty zabiły prawie 2700 osób i raniły ponad 8200 od 2 marca, kiedy to Hezbollah wciągnął kraj w wojnę regionalną, atakując Izrael.

Izraelska armia podała, że w walkach zginęło także 17 żołnierzy i jeden cywil pracujący dla wojska.

"Polityczny WF": Hołownia uderza w Tuska. "Drugi cios" INTERIA.PL