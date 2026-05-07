Izrael zadał cios w Libanie. Zginął dowódca elitarnej jednostki Hezbollahu

Oprac.: Marta Stępień

W ataku Izraela na południowe przedmieścia Bejrutu zginął Malek Balut, dowódca elitarnej jednostki Hezbollahu, znanej jako Siły Radwan - poinformowała agencja AFP. Był to pierwszy od trzech tygodni, czyli od czasu ogłoszenia zawieszenia broni między Izraelem a Hezbollahem, izraelski nalot na stolicę Libanu.

Dym nad stolicą Libanu Bejrutem
W skrócie

  • W wyniku izraelskiego nalotu na południowe przedmieścia Bejrutu zginął Malek Balut, dowódca elitarnej jednostki Hezbollahu, Sił Radwan.
  • Izrael przeprowadził taki atak po raz pierwszy od czasu zawieszenia broni ogłoszonego 16 kwietnia między Izraelem a Hezbollahem.
  • Od 16 kwietnia, mimo oficjalnego rozejmu, ONZ podaje, że w izraelskich atakach w Libanie zginęło co najmniej 380 osób.
Celem ataku, przeprowadzonego w środę wieczorem, było mieszkanie, w którym odbywało się spotkanie członków Sił Radwan - twierdzi anonimowe źródło bezpieczeństwa, bliskie tej proirańskiej organizacji, cytowane przez AFP.

Liban: Izrael wyeliminował dowódcę elitarnej jednostki Hezbollahu

Radwan to elitarna jednostka sponsorowanego przez Iran Hezbollahu, skupiająca się na operacjach przygranicznych i infiltracji terytorium Izraela.

W ataku zginął Malek Balut, dowódca tej elitarnej jednostki Hezbollahu - poinformowało agencję AFP źródło.

O niemal pewnej śmierci Baluta poinformował również izraelski nadawca publiczny Kan.

Bejrut został zaatakowany po raz pierwszy od ogłoszenia 16 kwietnia zawieszenia broni między Izraelem a Hezbollahem. Poprzednie ataki na miasto miały miejsce 8 kwietnia, gdy seria izraelskich nalotów, w tym na centrum Bejrutu, zabiła ponad 350 osób.

Południowe, w większości zamieszkane przez szyitów dzielnice Bejrutu, znane jako Dahije, są uznawane przez Izrael za bastion Hezbollahu. W praktyce jest to jednak gęsto zaludniona część miasta, gdzie mieszka także ludność niezwiązana z ugrupowaniem.

Od 16 kwietnia między Izraelem a Hezbollahem formalnie obowiązuje rozejm uzgodniony przez przedstawicieli Izraela i Libanu przy amerykańskiej mediacji. Mimo to Izrael niemal codziennie przeprowadza ataki na południe i inne części Libanu, a wspierany przez Iran Hezbollah atakuje izraelskie siły stacjonujące w Libanie oraz cele na północy Izraela.

Podczas obowiązywania zawieszenia broni w izraelskich atakach w Libanie zginęło według ONZ co najmniej 380 osób.

Według danych libańskiego ministerstwa zdrowia, izraelskie naloty zabiły prawie 2700 osób i raniły ponad 8200 od 2 marca, kiedy to Hezbollah wciągnął kraj w wojnę regionalną, atakując Izrael.

Izraelska armia podała, że w walkach zginęło także 17 żołnierzy i jeden cywil pracujący dla wojska.

