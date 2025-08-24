Bliski Wschód
Dawid Szczyrbowski

Izrael przeprowadził odwetowy atak na obiekty Huti w Jemenie - przekazały izraelskie siły zbrojne. Jednym z celów nalotu był pałac prezydencki w Sanie, stolicy kraju. Jak podano, na jego terenie znajduje się baza wojskowa, z której operują Huti. Nie obyło się bez ofiar, zginęły co najmniej dwie osoby.

Izraelski ostrzał w Jemenie. Pojawiły się kłęby dymu
MOHAMMED HUWAISAFP

W skrócie

  • Izraelskie myśliwce zaatakowały Sanę, stolicę Jemenu, uderzając w cele powiązane z grupą Huti.
  • Nalot skierowany był w obiekty wojskowe, w tym bazę przy pałacu prezydenckim, co potwierdziły izraelskie siły zbrojne.
  • Według źródeł zginęły co najmniej dwie osoby, a pięć zostało rannych. Działania te są odpowiedzią na wcześniejsze ataki Huti na Izrael.
Izraelskie myśliwce przeprowadziły nalot na stolicę Jemenu, Sanę. Jak przekazano, celem ataku było zniszczenie obiektów wojskowych grupy terrorystycznej Huti.

Wybuchy odnotowano w okolicach elektrowni, składowiska paliw czy pałacu prezydenckiego.

"Pałac prezydencki w rejonie Sany znajduje się na terenie bazy wojskowej, z której operują siły zbrojne terrorystycznego reżimu Huti" - czytamy w oświadczeniu Sił Obronnych Izraela.

    Jemen. Izraelski nalot na pozycje Huti, są ofiary

    Agencja Reutera przekazała, powołując się na dane podawane przez Huti, że w wyniku izraelskiego nalotu zginęły co najmniej dwie osoby, a pięć zostało rannych.

    Izrael określił niedzielne uderzenie jako odpowiedź na "wielokrotne ataki terrorystycznego reżimu Huti". The Times of Israel donosił, że w piątek bojownicy Huti wystrzelili w kierunku Izraela pocisk balistyczny z amunicją kasetową oraz drona.

    Członkowie grupy terrorystycznej deklarują, że ataki są wyrazem solidarności z Palestyńczykami. Przypomnijmy, w Strefie Gazy od blisko dwóch lat trwa wojny między Izraelem a Hamasem. W jej wyniku zginęło już ponad 60 tys. Palestyńczyków - podają lokalne władze.

    Źródło: Reuters, Meduza, The Times of Israel

