Izrael zaatakował przedmieścia Bejrutu. Groźba "bolesnego" odwetu Iranu
Iran wykona "bolesny" odwet za atak Izraela na Bejrut - oświadczył wysoki pozycją irański poseł Ebrahim Rezaei. Wcześniej izraelskie wojsko poinformowało o "uderzeniu w strukturę Hezbollahu". Pociski spadły na przedmieścia stolicy Libanu w czasie obowiązującego zawieszenia broni.
W skrócie
- Wysoki rangą irański poseł Ebrahim Rezaei zapowiedział dotkliwy odwet Iranu za izraelski atak na Bejrut podczas zawieszenia broni.
- Izraelskie wojsko przeprowadziło atak na południowe przedmieścia Bejrutu, tłumacząc działania jako odpowiedź na ostrzał terytorium Izraela przez Hezbollah.
- Kilka dni wcześniej prezydent USA Trump naciskał na Izrael, by ograniczył operacje wojskowe w Libanie i zaakceptował plan zawieszenia broni z władzami libańskimi.
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Izrael zaatakował obrzeża Bejrutu po raz pierwszy od czasu ogłoszenia w ubiegłym tygodniu amerykańskiego planu zawieszenia broni uwzględniającego Liban.
Do uderzenia doszło więc mimo wcześniejszych prób łagodzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie, a także pomimo deklaracji Teheranu, że Liban stanowi nieodłączny element negocjacji pokojowych.
Atak na Liban. Izrael uderzył w cele w pobliżu Bejrutu
Premier Izraela Binjamin Netanjahu i minister obrony Israel Kac tłumaczyli, że niedzielny atak został wymierzony w kwaterę główną Hezbollahu w południowych przedmieściach Bejrutu. Podkreślili, że to odwet za ostrzelanie izraelskiego terytorium przez terrorystów.
Wpływowy irański polityk, rzecznik parlamentarnej komisji ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego, Ebrahim Rezaei zapowiedział "zdecydowaną i bolesną odpowiedź" Iranu.
"Spójrzcie dziś wieczorem na niebo nad okupowanym terytorium" - napisał Rezaei w mediach społecznościowych. Mianem okupowanego terytorium irańscy politycy nazywają ziemie kontrolowane przez Izrael.
Napięcia mimo prób porozumienia. Liban pod presją Izraela
Negocjacje w celu zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie od dłuższego czasu nie przynoszą istotnych rezultatów.
Trump wielokrotnie groził wznowieniem ataków na Iran, jeśli Teheran nie zgodzi się na warunki umowy pokojowej. W ostatnim wywiadzie dla NBC News prezydent USA powtórzył, że "albo porozumienie, albo ich rozwalę".
W ostatnich tygodniach Trump naciskał na Izrael, aby ograniczył działania wojskowe w Libanie i stworzył warunki do dogadania się z rządem w Teheranie. Podczas rozmowy telefonicznej miał również ostro skrytykować Netanjahu. Po tej rozmowie Izrael zrezygnował z planów nalotu na Bejrut i zaakceptował plan zawieszenia broni z libańskimi władzami.
Źródło: Reuters