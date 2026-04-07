W skrócie Izraelskie siły zbrojne opublikowały pilne ostrzeżenie dla mieszkańców Iranu, aby do godziny 21:00 powstrzymali się od podróżowania pociągami ze względu na zagrożenie życia.

Ostrzeżenie pojawiło się kilka godzin przed upłynięciem ultimatum Donalda Trumpa wobec Iranu dotyczącego cieśniny Ormuz i groźbami zniszczenia mostów oraz elektrowni.

Donald Trump i Iran nie zgodzili się na 45-dniowe zawieszenie broni, natomiast strona irańska przekazała dziesięciopunktowy dokument mający być podstawą zakończenia konfliktu.

Komunikat, zatytułowany "Pilne ostrzeżenie dla użytkowników i pasażerów pociągów w Iranie" i skierowany do mieszkańców tego kraju, został opublikowany na arabskojęzycznym profilu izraelskich sił zbrojnych.

"Drodzy obywatele, w trosce o wasze bezpieczeństwo uprzejmie prosimy, abyście od tej chwili do godziny 21:00 czasu irańskiego powstrzymali się od korzystania z pociągów i podróżowania nimi na terenie całego Iranu" - napisano.

Jak dodano, zwracając się do Irańczyków, obecność "w pociągach i w pobliżu linii kolejowych stanowi zagrożenie dla waszego życia". To nie pierwsze tego typu ostrzeżenie wydane przez izraelskie wojsko - Izrael wielokrotnie w ten sposób zapowiadał swoje uderzenia w Iranie i Libanie.

Ostrzeżenie pojawiło się na kilka godzin przed upływem postawionego przed Teheranem przez Donalda Trumpa ultimatum. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że jeśli Iran nie otworzy cieśniny Ormuz, straci wszystkie elektrownie i mosty.

Zobacz również: Maria Kosiarz

Swoje groźby polityk powtórzył w poniedziałek, dodając, że USA mogą zniszczyć wszystkie mosty i elektrownie w Iranie w ciągu czterech godzin. Zapewnił także, że Amerykanie wygrali wojnę i powinni móc nakładać opłaty za korzystanie z cieśniny Ormuz.

"Prostacka i arogancka retoryka, a także bezpodstawne groźby obłąkanego prezydenta USA, który tkwi w ślepej uliczce i usprawiedliwia kolejne porażki amerykańskiej armii, nie mają wpływu na kontynuację ofensywy i pomyślne operacje irańskiego wojska" - skomentował rzecznik dowództwa irańskich sił zbrojnych.

Według informacji telewizji CNN Donald Trump nie zgodził się na 45-dniowe zawieszenie broni w wojnie z Iranem. Propozycję tą miał odrzucić także Iran, obawiając się, że rozejm umożliwiłby przeciwnikom przygotowanie się do kontynuowania wojny.

Jednocześnie agencja Reuters przekazała, że władze w Teheranie, po rozmowach z przedstawicielami pakistańskiego rządu, przekazali dziesięciopunktowy dokument, który miałby stanowić podstawę do zakończenia konfliktu.

"Wydarzenia": Nielegalne składowisko chemikaliów pod Bełchatowem będzie likwidowane Polsat News