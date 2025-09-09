Izrael wzywa mieszkańców Gazy do ewakuacji. "Dla własnego bezpieczeństwa"

W skrócie Izraelska armia nakazała natychmiastową ewakuację mieszkańców Gazy.

Celem ofensywy IDF jest zdobycie pełnej kontroli nad miastem i eliminacja Hamasu.

W wyniku ataków i głodu w Strefie Gazy zginęło ponad 62 tysiące Palestyńczyków.

Siły Obronne Izraela wydały we wtorek komunikat, w którym nakazano mieszkańcom miasta Gaza natychmiastową ewakuację. Ostrzeżenie ma związek z nową ofensywą prowadzoną przez izraelskie wojsko. Celem jest zdobycie pełnej kontroli nad miastem.

Strefa Gazy. Izrael wzywa mieszkańców do ewakuacji z miasta

"Armia jest zdecydowana wyeliminować Hamas i będzie działać w rejonie miasta Gaza z wielką siłą, tak jak działała w różnych częściach Strefy Gazy" - przekazał w sieci płk Awichaj Adraji.

Wojskowy dodał, że "dla własnego bezpieczeństwa należy natychmiast ewakuować się wzdłuż trasy Al-Rashid w kierunku strefy humanitarnej w Al-Mawasi". Izraelski pułkownik podkreślił, że pozostanie w mieście jest "niezwykle niebezpieczne".

Wcześniej do ewakuacji nawoływał także premier Izraela Binajmin Netanjahu. - Zwracam się do mieszkańców Gazy: skorzystajcie z tej okazji i słuchajcie mnie uważnie. Zostaliście ostrzeżeni - opuśćcie to miejsce natychmiast - mówił.

Izraelskie ataki na Strefę Gazy. Ruszyli z nową ofensywą

Rozkazy ewakuacji z miasta wywołały zamieszanie w regionie. Niektórzy mieszkańcy Gazy stwierdzili, że jedynym rozwiązaniem jest wyjechanie na południe, z kolei inni zdecydowali się zostać w mieście. Jak dodali, nie ma żadnego innego bezpiecznego miejsca.

Pod koniec sierpnia Jerozolima powiadomiła, że rozpoczęła ofensywę w Strefie Gazy. Jednocześnie miasto zostało przez nich określone jako "niebezpieczna strefa walk". Podjęto też decyzję o zawieszeniu na tym terenie obowiązujących do tej pory przerw humanitarnych.

Izraelska armia intensyfikuje swoje ataki, a ostatnio jednym z celów padł wieżowiec w Gazie. Budynek został doszczętnie zniszczony. Od początku wojny, od października 2023 roku, Izrael przejął kontrolę nad 75 proc. terytorium Strefy Gazy.

W ciągu blisko dwóch lat w izraelskich atakach zginęło ponad 62 tys. Palestyńczyków. Do śmierci osób zamieszkujących Strefę Gazy przyczynia się także panująca w regionie klęska głodu.

