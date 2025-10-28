W skrócie Izraelski atak na południową Gazę spowodował śmierć co najmniej siedmiu osób.

Mimo incydentu wiceprezydent USA J.D. Vance zapewnia, że zawieszenie broni jest utrzymane, choć dopuszcza możliwość drobnych potyczek.

Hamas zaprzecza odpowiedzialności za atak na izraelskich żołnierzy i podkreśla, że respektuje warunki zawieszenia broni.

Netanjahu nakazał we wtorek natychmiastowe przeprowadzenie "potężnych uderzeń" na Strefę Gazy, gdzie sytuacja w związku z próbą utrzymania zawieszenia broni staje się coraz bardziej napięta.

Kilka godzin wcześniej grupa palestyńskich bojowników ostrzelała izraelskich żołnierzy w mieście Rafah na południu Gazy. Izrael twierdzi więc, że podejmuje działania w odwecie.

Liczba zabitych w izraelskich nalotach na Strefę Gazy we wtorek wieczorem wzrosła do siedmiu - podała lokalna obrona cywilna.

Kontrolowana przez Hamas obrona cywilna informowała wcześniej o dwóch zabitych i dwóch rannych w ataku na położone na północy miasto Gaza. Później przekazano, że izraelski pocisk uderzył w pojazd cywilny w Chan Junus na południu, zabijając co najmniej pięć osób.

J.D. Vance skomentował działania Izraela

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, pytany przez dziennikarzy o te akty agresji, podkreślił, że wypracowane przez Donalda Trumpa częściowe porozumienie pokojowe nadal obowiązuje. - Zawieszenie broni jest utrzymane. To nie znaczy, że nie będzie małych potyczek tu i tam - ocenił.

Vance dodał, że "wiemy, iż Hamas lub ktoś inny w Gazie zaatakował żołnierza (izraelskiego wojska)". - Spodziewamy się, że Izraelczycy zareagują, ale myślę, że mimo to spokój zapewniony przez prezydenta zostanie utrzymany - podsumował.

Hamas odpiera zarzuty. "Trwamy przy porozumieniu"

Rzecznik sił obrony cywilnej w Gazie przekazał agencji AFP, że "okupanci zbombardowali teraz Gazę co najmniej trzema nalotami, pomimo porozumienia o zawieszeniu broni".

Hamas zaprzeczył odpowiedzialności za atak na wojska Izraela. Organizacja oświadczyła, że stosuje się do wynegocjowanych przez USA warunkach zawieszenia broni - informuje agencja Reutera.

Źródło: Reuters, AFP

