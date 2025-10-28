Izrael uderzył w Gazę, są ofiary. Vance: Zawieszenie broni utrzymane
Liczba zabitych w izraelskich nalotach na Strefę Gazy wzrosła do siedmiu. - Zawieszenie broni jest utrzymane. To nie znaczy, że nie będzie małych potyczek tu i tam - zareagował na to wydarzenie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Wcześniej premier Izraela Benjamin Netanjahu oskarżył Hamas o złamanie warunków pokojowych.
W skrócie
- Izraelski atak na południową Gazę spowodował śmierć co najmniej siedmiu osób.
- Mimo incydentu wiceprezydent USA J.D. Vance zapewnia, że zawieszenie broni jest utrzymane, choć dopuszcza możliwość drobnych potyczek.
- Hamas zaprzecza odpowiedzialności za atak na izraelskich żołnierzy i podkreśla, że respektuje warunki zawieszenia broni.
Netanjahu nakazał we wtorek natychmiastowe przeprowadzenie "potężnych uderzeń" na Strefę Gazy, gdzie sytuacja w związku z próbą utrzymania zawieszenia broni staje się coraz bardziej napięta.
Kilka godzin wcześniej grupa palestyńskich bojowników ostrzelała izraelskich żołnierzy w mieście Rafah na południu Gazy. Izrael twierdzi więc, że podejmuje działania w odwecie.
Liczba zabitych w izraelskich nalotach na Strefę Gazy we wtorek wieczorem wzrosła do siedmiu - podała lokalna obrona cywilna.
Kontrolowana przez Hamas obrona cywilna informowała wcześniej o dwóch zabitych i dwóch rannych w ataku na położone na północy miasto Gaza. Później przekazano, że izraelski pocisk uderzył w pojazd cywilny w Chan Junus na południu, zabijając co najmniej pięć osób.
J.D. Vance skomentował działania Izraela
Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, pytany przez dziennikarzy o te akty agresji, podkreślił, że wypracowane przez Donalda Trumpa częściowe porozumienie pokojowe nadal obowiązuje. - Zawieszenie broni jest utrzymane. To nie znaczy, że nie będzie małych potyczek tu i tam - ocenił.
Vance dodał, że "wiemy, iż Hamas lub ktoś inny w Gazie zaatakował żołnierza (izraelskiego wojska)". - Spodziewamy się, że Izraelczycy zareagują, ale myślę, że mimo to spokój zapewniony przez prezydenta zostanie utrzymany - podsumował.
Hamas odpiera zarzuty. "Trwamy przy porozumieniu"
Rzecznik sił obrony cywilnej w Gazie przekazał agencji AFP, że "okupanci zbombardowali teraz Gazę co najmniej trzema nalotami, pomimo porozumienia o zawieszeniu broni".
Hamas zaprzeczył odpowiedzialności za atak na wojska Izraela. Organizacja oświadczyła, że stosuje się do wynegocjowanych przez USA warunkach zawieszenia broni - informuje agencja Reutera.
Źródło: Reuters, AFP