Bliski Wschód
Bliski Wschód

Izrael uderzył w Gazę, są ofiary. Vance: Zawieszenie broni utrzymane

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Liczba zabitych w izraelskich nalotach na Strefę Gazy wzrosła do siedmiu. - Zawieszenie broni jest utrzymane. To nie znaczy, że nie będzie małych potyczek tu i tam - zareagował na to wydarzenie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Wcześniej premier Izraela Benjamin Netanjahu oskarżył Hamas o złamanie warunków pokojowych.

J.D. Vance uspokaja w sprawie Strefy Gazy. "Porozumienie utrzymane"
J.D. Vance uspokaja w sprawie Strefy Gazy. "Porozumienie utrzymane"Nathan Posner; Mohammed Eslayeh / AnadoluAFP

W skrócie

  • Izraelski atak na południową Gazę spowodował śmierć co najmniej siedmiu osób.
  • Mimo incydentu wiceprezydent USA J.D. Vance zapewnia, że zawieszenie broni jest utrzymane, choć dopuszcza możliwość drobnych potyczek.
  • Hamas zaprzecza odpowiedzialności za atak na izraelskich żołnierzy i podkreśla, że respektuje warunki zawieszenia broni.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Netanjahu nakazał we wtorek natychmiastowe przeprowadzenie "potężnych uderzeń" na Strefę Gazy, gdzie sytuacja w związku z próbą utrzymania zawieszenia broni staje się coraz bardziej napięta.

Kilka godzin wcześniej grupa palestyńskich bojowników ostrzelała izraelskich żołnierzy w mieście Rafah na południu Gazy. Izrael twierdzi więc, że podejmuje działania w odwecie.

Liczba zabitych w izraelskich nalotach na Strefę Gazy we wtorek wieczorem wzrosła do siedmiu - podała lokalna obrona cywilna.

Kontrolowana przez Hamas obrona cywilna informowała wcześniej o dwóch zabitych i dwóch rannych w ataku na położone na północy miasto Gaza. Później przekazano, że izraelski pocisk uderzył w pojazd cywilny w Chan Junus na południu, zabijając co najmniej pięć osób.

J.D. Vance skomentował działania Izraela

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, pytany przez dziennikarzy o te akty agresji, podkreślił, że wypracowane przez Donalda Trumpa częściowe porozumienie pokojowe nadal obowiązuje. - Zawieszenie broni jest utrzymane. To nie znaczy, że nie będzie małych potyczek tu i tam - ocenił.

Vance dodał, że "wiemy, iż Hamas lub ktoś inny w Gazie zaatakował żołnierza (izraelskiego wojska)". - Spodziewamy się, że Izraelczycy zareagują, ale myślę, że mimo to spokój zapewniony przez prezydenta zostanie utrzymany - podsumował.

Zobacz również:

Wiceprezydent USA JD Vance
Bliski Wschód

Zaskakujące słowa JD Vance'a. "Idzie lepiej niż się spodziewałem"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Hamas odpiera zarzuty. "Trwamy przy porozumieniu"

    Rzecznik sił obrony cywilnej w Gazie przekazał agencji AFP, że "okupanci zbombardowali teraz Gazę co najmniej trzema nalotami, pomimo porozumienia o zawieszeniu broni".

    Hamas zaprzeczył odpowiedzialności za atak na wojska Izraela. Organizacja oświadczyła, że stosuje się do wynegocjowanych przez USA warunkach zawieszenia broni - informuje agencja Reutera.

    Zobacz również:

    Drony nad bazą wojskową w Estonii. NATO otworzyło ogień
    Świat

    Drony przeleciały nad bazą NATO w Estonii. Padł rozkaz wystrzału

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak

    Źródło: Reuters, AFP

    Trzaskowski w "Graffiti": Partia Razem kompletnie nic nie rozumie z samorządnościPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze