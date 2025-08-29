Izrael ruszył z potężną ofensywą. Przerwy humanitarne zostały wstrzymane

W skrócie Izrael ogłosił miasto Gaza niebezpieczną strefą walk i zawiesił przerwy humanitarne.

Decyzja związana jest z izraelską ofensywą mająca na celu zajęcie Gazy i wysiedlenie jej mieszkańców.

Działania Izraela spotkały się z międzynarodową krytyką i protestami opozycji.

W ostatnich dniach lipca izraelskie siły postanowiły wprowadzić codzienną "przerwę humanitarną", która obowiązywała w rejonach Strefy Gazy w godz. 10-20. Wstrzymanie walk miało pomóc w dystrybucji pomocy humanitarnej. W związku jednak z nadchodzącą ofensywą przerwy zostały zerwane.

Izrael ruszył z nową ofensywą. W planach zajęcie Gazy

Wojsko poinformowało w piątek, że rozpoczęło wstępne działania i pierwszy etap ataku na Gazę. Zaznaczono, że operacje prowadzone są "z wielką siłą" na obrzeżach miasta. Władze palestyńskie od kilku dni informują o intensywnych walkach na przedmieściach Gazy.

Ofensywa zakłada wysiedlenie wszystkich mieszkańców Gazy na południe i zajęcie miasta przez izraelskich żołnierzy. Całe miasto nie zostało jeszcze formalnie objęte nakazem ewakuacji.

Arabskojęzyczny rzecznik Sił Obronnych Izraela płk Awichaj Adrai oświadczył jednak w środę, że ewakuacja z Gazy jest "nieunikniona" i zapewnił, że na południu Strefy Gazy rozbudowywane są miasteczka namiotowe i infrastruktura humanitarna potrzebna na przyjęcie uchodźców.

Władze izraelskie przedstawiają Gazę jako ostatni bastion Hamasu, który trzeba zdobyć, by militarnie pokonać tę terrorystyczną organizację.

Świat patrzy na Izrael krytycznie. Opozycja Netanjahu domaga się rozejmu

Zapowiedź nowej ofensywy spotkała się z falą krytyki na świecie. Podkreśla się, że kampania pogorszy i tak tragiczne położenie cywilów. Większość mieszkańców zrujnowanej Strefy Gazy jest wewnętrznymi uchodźcami i mieszka w miasteczkach namiotowych. Na palestyńskim terytorium panuje kryzys humanitarny, w tym głód.

Intensyfikacja wojny wzbudziła też krytykę wewnątrz Izraela. Opozycja i część opinii publicznej domaga się od rządu, by zamiast prowadzić nową operację, która narazi na śmierć zakładników i żołnierzy, zawarł rozejm z Hamasem.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Jak informuje izraelska armia, z 50 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas żyje nie więcej niż 20.

Według kontrolowanych przez Hamas władz lokalnych w izraelskim odwecie zginęło ponad 62,9 tys. Palestyńczyków.

